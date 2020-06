ROKiT 'volledig toegewijd' aan andere sponsordeals in autosport

Williams kondigde vrijdagochtend onverwacht aan dat het open staat voor een (gedeeltelijke) overname, maar ook dat het contract met titelsponsor ROKiT opgezegd is. Dat bedrijf verbond zich begin 2019 voor drie jaar aan het team en verlengde later dat jaar de overeenkomst tot eind 2023. Een duidelijke reden voor het einde van de samenwerking is niet gegeven, niet in het persbericht van Williams en ook niet in het praatje dat Claire Williams later gaf aan een select mediagezelschap. Wel verklaarde de plaatsvervangend teambaas dat Williams ‘aan alle contractuele verplichtingen’ had voldaan.

In het afgelopen jaar heeft ROKiT haar betrokkenheid in de internationale autosport fors vergroot. Het bedrijf, dat actief is in de markt van de telecommunicatie, werd onder andere hoofdsponsor van de W Series en verbond zich ook als titelsponsor aan het Venturi Formule E-team. Door de plotselinge aankondiging van het einde van de samenwerking met Williams ontstonden ook vragen over de andere verplichtingen van ROKiT, maar in een verklaring stelt het bedrijf dat het doorgaat met haar andere sponsoractiviteiten.

“Na hun bekendmaking van deze ochtend wil ROKiT graag de kans benutten om Williams het beste te wensen met hun plannen voor het potentieel verkopen van het F1-team”, vertelde een woordvoerder van het bedrijf. “Als groep blijft ROKiT volledig toegewijd aan haar andere bestaande samenwerkingen in de autosport en het onderzoeken van extra strategische samenwerkingen in de nabije toekomst.”

ROKiT tekende in 2019 een meerjarige overeenkomst als de nieuwe hoofdsponsor van de W Series, de raceklasse waaraan uitsluitend vrouwen deelnemen. In november van hetzelfde jaar werd er een driejarige overeenkomst gesloten als titelsponsor van Venturi Racing, waardoor het team van Felipe Massa, Edoardo Mortara en teambaas Susie Wolff nog tot eind 2022 kan rekenen op van steun van ROKiT.

Met medewerking van Jonathan Noble