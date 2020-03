Van Overdijk: F1 Zandvoort moet ook ethisch verantwoord zijn

Het bericht hing al weken in de lucht, maar kwam afgelopen donderdag dan ook formeel naar buiten. Waar de Grand Prix van Monaco is afgelast, zijn de races in Zandvoort en Barcelona uitgesteld. Tel daar de naar voren gehaalde 'zomerstop' bij op en er lijkt best ruimte om de race in Zandvoort in augustus in te halen. Maar de grote variabele blijft natuurlijk de verdere verspreiding van het coronavirus. Sportief directeur Jan Lammers gaf tegenover Motorsport.com al aan dat 'het virus momenteel regeert' en dat de sport ondergeschikt is aan het grotere geheel. Uitstel naar 2021 is volgens hem ook één van de opties.

Circuitdirecteur Van Overdijk wil zijn vingers in dit stadium evenmin aan alternatieve data branden. "Nee, ik weet dat ook simpelweg nog niet op dit moment. En als je het in de komende weken aan mij vraagt, dan weet ik het ook nog niet. Niemand heeft een glazen bol. En als iemand die wel heeft, dan willen we die persoon graag aan tafel hebben", zegt Van Overdijk tijdens het Formule 1 Café van Ziggo Sport. "Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we het virus binnen Nederland onder controle krijgen." Ook hier geldt dus weer: de volksgezondheid is leidend en gaat te allen tijde boven een eventuele Formule 1-race.

"Of we de race technisch kunnen organiseren, is een ander verhaal. We stonden namelijk al honderd procent klaar om het evenement op te bouwen", vervolgt de circuitdirecteur. Maar er zijn volgens hem meerdere variabelen voor het verplaatsen van de race. "Is het operationeel mogelijk, dat is één. Punt twee is of de FOM het ook wil. Maar je hebt natuurlijk meer stakeholders. Als je even heel reëel kijkt, kunnen we dan nu aan de overheid vragen - die op alle fronten bezig is met de bestrijding van het coronavirus - 'willen jullie even met ons de schouders eronder zetten om dit evenement te organiseren?' Dat is natuurlijk ook een ethische afweging", legt Van Overdijk uit.

"Kunnen we dat over een maand wel vragen [aan de overheid]? Geen idee, want niemand weet hoe de wereld er over een maand uitziet. Maar dat punt is volgens mij het allerbelangrijkste op dit moment." Operationeel gezien zou Zandvoort dus wel een Grand Prix voor augustus op poten kunnen zetten, maar ethisch nog beschouwd niet.

