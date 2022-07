Nadat er tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk al werd gejuicht voor de crash van Lewis Hamilton, voelde de Formule 1 zich zondagochtend genoodzaakt om een officiële verklaring naar buiten te brengen. Dat deed F1 naar aanleiding van een reeks berichten op social media, waarin mensen aangaven onheus bejegend te zijn op de Red Bull Ring of de campings rond het circuit. Zo zou er sprake geweest zijn van homofobie, racisme en seksuele intimidatie. In de dagen na de Oostenrijkse GP verschenen op social media meer berichten van mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt bij andere Formule 1-races, zowel dit seizoen als in voorgaande jaren.

De misdragingen van de fans op de Red Bull Ring stuiten ook Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, tegen de borst. "Wat er vorige week in Oostenrijk is gebeurd, daar past maar één woord bij en dat is schandalig. Nogmaals: we moeten ook niet alle fans die er in Oostenrijk waren, over een kam scheren. Het was een kleine groep die zich gewoon misdragen heeft", vertelt Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com. Hij verwacht niet dat het wangedrag ook de kop op steekt op tijdens de Nederlandse F1-ronde. "Belangrijkste is dat het vorig jaar in Zandvoort ook niet is gebeurd hè, en toen hadden we al 70.000 bezoekers. Ook hebben we hier in Zandvoort nog voldoende knoppen om aan te draaien, los van het feit dat we een heel ander evenement zijn. Zandvoort is denk ik ook een evenement dat je vooral met je familie bezoekt, terwijl Oostenrijk - en dat zie je ook met sommige wintersportweken - dat zijn vaak evenementen waar vriendengroepen naartoe gaan. Dan mag het nog steeds niet gebeuren, laat dat helder zijn, maar ik denk dat wij ons op een heel andere manier profileren."

Verhalen over misdragingen in Zandvoort niet bekend bij Dutch GP

Op social media hebben diverse mensen ook verhalen gedeeld van misdragingen door andere bezoekers tijdens de Nederlandse GP van 2021. "De verhalen waar jij nu op doelt van vorig jaar in Zandvoort, die kennen wij in ieder geval niet", zegt Van Overdijk daarover. "Ik denk dat wij op een heel positieve manier de wereld over zijn gegaan, pure Holland-promotie. Nogmaals: we hebben voldoende knoppen om aan te draaien om te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat een deel dat vorige week in Oostenrijk was, ook in Zandvoort zal zijn. Maar in tegenstelling tot daar, waar ze met hun vrienden waren, zullen ze hier in Zandvoort aan de ene kant hun vrouw aan de hand hebben en aan de andere kant een van hun kinderen. Wij gaan ervan uit dat we net als vorig jaar een fantastisch beeld de wereld over laten gaan."

Van Overdijk legt uit dat er een zerotolerancebeleid gaat zijn tijdens de Nederlandse GP van 2022. "Dus op het moment dat we wel zaken constateren, dan is er maar een maatregel mogelijk: van het terrein af, punt." Extra maatregelen neemt de organisatie van de race niet, ook omdat dit volgens Van Overdijk binnen het evenement al geregeld is. "Er is al heel veel beveiliging, wij communiceren al rechtstreeks met onze kaartkopers, er zijn diverse plekken op het circuit ingericht waar mensen terecht kunnen. Maar laten we er vooral vanuit gaan dat het kleine deel dat zich vorige week misdragen heeft, zich de ogen uit de kop schaamt en het wel zullen laten om zich ooit nog zo te gedragen. De rest gaan wij aanpakken, ook vanuit beveiliging. We hopen dat dit niet noodzakelijk zal zijn, omdat wij ons op een totaal andere manier profileren dan de afgelopen evenementen."

Bekijk het volledige interview met Robert van Overdijk bovenaan dit artikel. Daarin gaat het niet alleen over de misdragingen van de fans in Oostenrijk, maar ook over onder meer het mogelijk openen van DRS in de Arie Luyendykbocht en of Zandvoort het contract met F1 gaat verlengen voor 2024 en 2025.