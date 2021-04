Na een aantal foutjes in de kwalificatie moest Verstappen de GP Emilia-Romagna als derde aanvangen, maar in de eerste meters van de race stelde de Limburger meteen orde op zaken. De Red Bull schoot na het doven van de rode lichten uit de startblokken, waardoor Verstappen zijn auto direct naast de Mercedes van polesitter Lewis Hamilton kon zetten, om de Brit vervolgens in de eerste bocht vakkundig opzij te zetten. In zijn wekelijkse Q&A analyseert Ziggo Sport-analist Robert Doornbos de goede start van de Limburger.

Twee elementen

“De raketstart heeft twee elementen”, vertelt Doornbos. “Met Honda hebben ze hard gewerkt aan die startprocedure, met name in natte omstandigheden. We weten nog Turkije vorig jaar, waar hij gewoon stond te malen en gewoon niet weg kwam. De motorsetting, de koppeling, het bite point, er komt zoveel bij kijken. Zoveel elektronica. Dat hebben ze gefinetuned en dit was het resultaat.”

Als tweede factor wijst Doornbos een slimmigheidje van Verstappen zelf aan: ‘Het tweede element was de intelligentie van Verstappen om te kijken “waar zijn de droge plekken, waar kan ik maximale tractie krijgen op mijn intermediate-band?”. Dat was op het plekje waar de safety car stond, daar was nog net even een droge patch. Dat is precies waar je van één, twee, naar drie gaat. Dan zie je ook in een keer dat hij daar meer momentum krijgt dan de mannen om hem heen, Lewis en Perez. Hij schiet dan in een keer naar voren en duikt dan in het gaatje dat er net was naast Lewis Hamilton, die hem terecht niet dichtkneep want dan zou de race op die plek geëindigd zijn voor beide mannen. Dat was het geheim achter de magische start van Max en het begin van zijn succesvolle zondagmiddag.”

Crash Bottas en Russell

Doornbos blikt in de video onder andere ook nog even terug op de crash van Valtteri Bottas en George Russell, waar volgens de coureur vooral de Brit schuldig aan was: “Bottas bleef op zijn lijn. Die knik die er zit voor de eerste bocht, dat is puur de knik op het circuit. Als je als coureur voorop ligt en iemand wil jou inhalen, hoef jij niet van je lijn te wijken. Je mag gewoon op de ideale lijn blijven rijden. Diegene die wil inhalen moet het risico nemen, of aan de binnenkant of aan de buitenkant. In dit geval koos Russell de buitenkant, daar was het natuurlijk nat en op slicks is dat sowieso geen goed idee. Hij kwam daardoor iets te wijd uit, natuurlijk de snelheden zijn heel hoog, 330, 340 kilometer per uur, maar met slicks op het gras is het sowieso einde verhaal en een megaklap als resultaat.”

“Gelukkig is het fysiek gezien allemaal goed afgelopen. Mentaal wat minder, want Bottas gaf hem duidelijk de middelvinger en Russell sprak bij Jack [Plooij] over een soort aanslag wat Bottas wilde doen op beide mannen. Hij is daar een beetje buiten zijn boekje getreden, daar zal Toto Wolff, zijn manager, niet heel tevreden over zijn.”