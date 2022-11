Winkelman over clash Verstappen en Hamilton: "Als magneten tot elkaar aangetrokken"

De Grand Prix van Brazilië was zondag enkele ronden oud toen Max Verstappen de strijd aanging met Lewis Hamilton voor de tweede plek in de race. De wereldkampioen wilde kort na de herstart buitenom in bocht 1, zodat hij in bocht 2 de binnenste lijn te pakken had. Dat gebeurde ook, ware het niet dat Hamilton ietwat weinig ruimte liet. Het gevolg was een botsing, waardoor Verstappen ver terugviel. Uiteindelijk werd de Red Bull-coureur door de stewards ook aangewezen als de schuldige, waardoor hij vijf seconden tijdstraf kreeg.

Natuurlijk gingen de gedachten daardoor even terug naar 2021, toen Hamilton en Verstappen elkaar in een intense titelstrijd ook enkele keren in de haren vlogen. Zo ook bij Rick Winkelman. De autosportjournalist en -commentator vindt het frappant dat Verstappen dit seizoen bijna alle gevechten goed heeft doorstaan, maar dat het nota bene in de strijd met Hamilton weer verkeerd gaat. “Ik vind het wel bizar. We hebben dit weekend weer veel gevechten gezien van Max met andere coureurs, denk aan het duel met Russell in de sprintrace. Sowieso hebben we dit jaar veel goede strijd gezien en coureurs die ook veel respect voor elkaar hadden", zegt Winkelman in gesprek met Motorsport.com.

"En nu is er zo ongeveer het eerste de beste gevecht tussen Hamilton en Verstappen, en gelijk is er weer gedoe. Het is alsof ze als twee magneten tot elkaar aangetrokken zijn, er gaat altijd wel wat mis. Ik dacht bij mezelf ‘niet weer’", vervolgt Winkelman. De strijd tussen Verstappen en Hamilton in 2021 vond hij spannend, maar tegelijkertijd merkte hij ook wat narrigheid op. "De gevechten waren gewoon niet leuk meer, waren te hard en niet sportief. Nu leken we dat weer eventjes te zien. Het eerste gevecht tussen Verstappen en Hamilton dit jaar en weer is er discussie, weer moet de wedstrijdleiding ingrijpen. Dat vond ik eigenlijk wel frappant, maar ook jammer.”

Verstappen zwaar gestraft voor race-incident

De stewards namen het incident onder de loep en oordeelden dus dat vooral Verstappen schuldig was aan de botsing. Daarvoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Zelf vond Verstappen die straf zwaar en Hamilton zinspeelde via de boordradio dat het een race-incident. Die visie deelt Winkelman. “Ik vond het een race-ongeluk. Dat is misschien een beetje een oranje bril, maar ook Amerikaanse collega’s die de race zaten te kijken stuurden berichten dat het een race-incident was. Raar dat Max daar een straf voor kreeg", aldus Winkelman. "Zelfs de Britse pers vond dat Verstappen hier wel erg hard werd aangepakt. Maar weet je, het is weer zo’n moment waar je een beetje een vervelend gevoel aan overhoudt. Dat vind ik jammer.”

In de video bovenaan deze pagina zie je het volledige terugblik op de Grand Prix van Brazilië met Rick Winkelman.