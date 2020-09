Ricciardo had grote problemen Ferrari niet verwacht

Ferrari staat momenteel op de vijfde plaats bij de constructeurs nadat het merk een lastige start van het seizoen kende. De Belgische GP van afgelopen weekend was een nieuw hoogtepunt, de beide wagens eindigden buiten de punten. Op het snelle Monza lijkt Ferrari opnieuw een lastig weekend tegemoet te gaan, het merk kampt met een flinke achterstand op het gebied van topsnelheid. Het team weet dat het nog een tijd kan duren voordat men het weer op de rit heeft, Leclerc gaf toe dat de ‘wederopbouw’ jaren kan duren.

De naam van Ricciardo is de afgelopen jaren meermaals in verband gebracht met Ferrari, maar hij verkast in 2021 naar McLaren waar hij de vervanger wordt van Carlos Sainz. De Spanjaard heeft op zijn beurt een plek bij Ferrari bemachtigd, waar hij de vervanger is van Sebastian Vettel. Sainz staat nog altijd pal achter zijn keuze om van McLaren naar Ferrari te vertrekken, ondanks dat het team in een crisis verkeert. Gevraagd of hij geluk heeft gehad door niet naar Ferrari te gaan, zei Ricciardo dat hij er niet op die manier had gekeken.

“Het is moeilijk te zeggen hoe lang het gaat duren voor het team”, reageerde Ricciardo. “Ik denk dat het niet heel lang gaat duren, maar op hetzelfde moment, ik had ook niet verwacht dat het zo slecht zou gaan in Spa. Voor het weekend spraken ze er al over dat ze een lastig weekend zouden krijgen, dat is ook zeker uitgekomen. Ze hebben het op dit moment zeker een beetje lastig. Ik heb er niet echt aan gedacht hoe ik erover na zou denken [als ik naar Ferrari zou gaan]. Vanuit dat opzicht kan ik niet echt een antwoord geven. Maar ik weet zeker dat ze dit jaar veel zullen leren, ze zullen er volgend jaar zeker weer beter voor staan.”

Ricciardo was in België sterker dan ooit tevoren bij Renault en pakte de vierde plaats, evenals het bonuspunt voor de snelste ronde. Teamgenoot Esteban Ocon eindigde op de vijfde plaats, waardoor het de beste GP voor Renault was sinds de terugkeer van het merk in 2016. Ricciardo vertrekt zoals gezegd zelf bij Renault na dit seizoen, maar heeft er geen moeite mee dat hij het team nu op de goede weg helpt: “Helemaal niet”, vervolgde hij. “Ik ben hier om de trein aan de gang te houden, we proberen beter te worden dit jaar. Ik geef alles om zo goed mogelijk te presteren, volgend jaar is dan weer een nieuw verhaal.”

Met medewerking van Luke Smith