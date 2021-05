Reutemann ontslagen uit het ziekenhuis

Eerder deze maand werd de 79-jarige Reutemann op de intensive care opgenomen. Enkele dagen later werd hij overgevlogen naar het ziekenhuis van Rosario, waar hij beter behandeld kon worden. Na verschillende operaties is de toestand van Reutemann sinds de afgelopen week sterk verbeterd. Zondag werd besloten dat hij niet langer op de IC hoefde te blijven. De verpleging heeft hem de afgelopen zes dagen nog in de gaten gehouden, maar inmiddels is besloten dat hij naar huis mag om verder aan te sterken.

Reutemann kwam tussen 1972 en 1982 in actie tijdens 146 Formule 1-races. In die tijd reed hij voor teams als Brabham, Ferrari, Williams en Lotus. Hij won 12 keer, stond 6 keer op pole en schreef in totaal 46 podiums op zijn naam. In 1981 kwam hij bijzonder dicht bij de titel, Nelson Piquet scoorde één punt meer. In 1975, 1978 en 1980 eindigde hij derde in de eindstand van het Formule 1-kampioenschap.

Na zijn Formule 1-carrière maakte Reutemann nog enkele starts in het WRC, maar hij stortte zich vooral op een politieke carrière. Zo nam hij zitting in de Argentijnse senaat en was hij de gouverneur van deelstaat Santa Fe.