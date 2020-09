Renault zoekt balans tussen testplannen Alonso en jonge talenten

Alonso keert begin 2021 na twee seizoenen afwezigheid terug in de Formule 1. Dat doet hij met Renault, het team waar hij eerder tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 voor reed en waarmee hij zijn twee wereldtitels behaalde. De Spanjaard wil bij zijn rentree zo goed mogelijk voorbereid aan de start verschijnen en dat houdt in dat hij in samenwerking met Renault een testprogramma aan het samenstellen is. Tot op heden zijn er slechts een aantal ideeën bekend, maar concretere plannen waren er nog niet. Abiteboul benadrukt in gesprek met Sky Sports F1 dat het testprogramma momenteel wordt samengesteld, nu Alonso’s verplichtingen bij bijvoorbeeld de Indy 500 achter de rug zijn.

“We zijn bezig om zijn programma op te bouwen”, vertelde Abiteboul. “We weten dat het in het tweede deel van het seizoen moet gebeuren, dus we hadden geen haast. Hij moest ook zijn IndyCar-programma afwerken.” Op dat testprogramma komen waarschijnlijk testdagen in de Renault RS18 uit 2018 te staan, zo laat Abiteboul doorschemeren. “Hij wil graag tussen de twee en vier dagen doen en daar kijken we naar. Die auto [de RS18] is later dit jaar in het Midden-Oosten voor onze jonge coureurs.”

In een eerder stadium kondigde Abiteboul ook al aan dat Renault eraan denkt om Alonso in te zetten tijdens een filmdag die het tot op heden nog niet gebruikt heeft. “Het hoofdkantoor van Renault wil graag nog een filmdag laten doen zolang wij nog Renault heten”, zegt de teambaas van de stal die volgend jaar verder gaat onder de naam Alpine F1. Daarnaast is al aandacht geweest voor het idee om dispensatie aan te vragen voor Alonso, zodat hij bij de Young Driver Test in Abu Dhabi kan instappen. Toch is het maken van plannen niet eenvoudig, omdat Abiteboul ook rekening wil houden de jonge talenten uit het opleidingsprogramma. “Maar we willen ook verstandig zijn met onze jonge coureurs. We hebben Oscar Piastri, die de titel heeft gewonnen in de Formule 3. In de Formule 2 hebben we Christian Lundgaard en Guanyu Zhou”, zei Abiteboul. “Dus we proberen een goede balans te vinden tussen Alonso, die op een zo goed mogelijk niveau wil terugkeren, en onze coureurs uit de Academy.”