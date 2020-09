Alonso mogelijk in actie met Renault tijdens filmdag

Alonso keert volgend seizoen terug naar de Formule 1 bij Renault, het team uit Enstone dat dan omgedoopt zal worden tot Alpine. De tweevoudige wereldkampioen wil dolgraag al beginnen testen, maar dat is door de beperkingen in de Formule 1 niet zo eenvoudig. Deelname aan de post-season test in Abu Dhabi is namelijk weggelegd voor jonge rijders en dus zou Renault speciale toestemming moeten krijgen.

Teambaas Cyril Abiteboul ziet echter nog alternatieve oplossingen, zoals een test bij een filmdag of een dag in de wagen vaan 2018, waarmee wel getest mag worden. “We zien dat er enkele kansen liggen binnen de beperkingen van de sportieve reglementen”, vertelde Abiteboul in Sochi.

“Er zijn dingen zoals filmdagen, die we nog niet hebben opgebruikt. Er is ook een test na het seizoen, waar we het al eerder over hebben gehad. We zullen kijken wat we daarmee kunnen doen. We hebben ook een programma met een wagen van twee jaar oud, waar je meer mee kan doen. Die zullen we wellicht ook gebruiken. Je zal Fernando dus in actie zien, maar ik kan nog niet zeggen waar en wanneer.”

Alonso bezocht vorige week de fabriek in Enstone, waar hij al een keer een zitje liet passen en in actie kwam in de simulator van het team. Het is al van 2009 geleden dat Alonso nog voor Renault uitkwam en volgens Abiteboul was de Spanjaard dan ook onder de indruk van de ontwikkelingen en recente investeringen, zowel in het Engelste Enstone als bij de motorafdeling in het Franse Viry-Châtillon.

“Ik kan je vertellen dat hij erg onder de indruk was van alle veranderingen in Viry. Alle nieuwe mensen, de nieuwe energie en vastberadenheid die er is in Viry, waar ze de nieuwe motor bouwen voor 2022. Het is voor ons enorm belangrijk om vast te stellen hoe trots en enthousiast Fernando is. Hij heeft ook alle veranderingen in Enstone kunnen zien. Maar een mooi gebouw is geen statement van wat eraan komt. We moeten gewoon heel hard werken en ervoor zorgen dat hij een wagen krijgt die hij wil en die hij verdient."

