Renault F1 test met 2018-wagen op de Red Bull Ring

Ricciardo trapt op 16 juni af op het circuit van zijn oud-werkgever, Ocon komt vervolgens op de tweede dag van de test in actie. De beslissing om met de RS18 te rijden is genomen omdat Formule 1-teams niet met materiaal mogen testen van de afgelopen twee seizoenen. Eerder deze week was Mercedes het eerste team met de 2018-wagen in actie kwam.

De keuze van Renault voor de Red Bull Ring is interessant omdat het team zich zo gericht kan voorbereiden op de eerste twee races van het seizoen. Ondanks dat de voordelen van een test in Oostenrijk duidelijk zijn, heeft Motorsport.com vernomen dat het team aan handen en voeten gebonden was wat betreft mogelijke testlocaties. In zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk is vanaf heden een verplichte quarantaine van veertien dagen van toepassing, daardoor vielen circuits in die landen automatisch af.

In Oostenrijk zijn de meeste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan inmiddels weer versoepeld. Het was om die reden een logische keuze voor Renault. In een korte verklaring bedankte Renault het personeel voor de arbeid tijdens de moeilijke periode. Naar verluidt hebben de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk er ook mee te maken dat het motorpersoneel van Renault niet mee kon werken aan de test van McLaren in de 2018-auto.

AlphaTauri, Racing Point en Ferrari hebben net als Mercedes laten weten dat ze gaan testen voor de start van het seizoen.

Met medewerking van Jonathan Noble