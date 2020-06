Renault: motorreglement 2026 wordt ‘nieuw slagveld’

De huidige regels voor de hybride V6-turbo krachtbronnen dateren alweer van 2014 en zijn in ieder geval nog tot 2025 van kracht. Hoe de motoren er daarna uit moeten gaan zien is nog niet te overzien, maar waar de Formule 1 het wel over eens is, is dat met het oog op het budgetplafond de kosten voor de ontwikkeling en productie flink omlaag zullen moeten. Ook zouden de nieuwe krachtbronnen een stuk duurzamer moeten worden, liet sportief directeur Ross Brawn eerder al weten aan Motorsport.com.

De Formule 1 gaat al een beetje die kant op. Een paar weken geleden werd besloten dat de fabrikanten voor de periode van 2021 tot 2025 één krachtbron moeten homologeren. Tot 2023 mag deze nog wel beperkt doorontwikkeld worden, maar vanaf 2024 niet meer. Ook het aantal testuren wordt ingeperkt.

Abiteboul vindt deze maatregelen een goede eerste stap op weg naar het besparen van geld, maar geeft ook aan dat de nieuwe reglementen nog verder moeten gaan. “Er moet op het gebied van motoren waarschijnlijk nog veel werk gedaan worden. We hebben de ‘wapenwedloop’ een beetje onder controle gekregen, maar de volgende stap is dat we eens goed kijken naar wat we kunnen doen om de volgende generatie motoren economisch aantrekkelijker te maken.”

Bij Renault zijn ze daar inmiddels mee begonnen, bevestigt Abiteboul. “We zijn aan het nadenken over welke doelen we hebben. Waarschijnlijk is het belangrijkste aspect dat het volgende motorenconcept economisch haalbaar moet zijn. Het huidige is dat duidelijk niet.”

“Daarna moeten we na gaan denken over de techniek”, vervolgt de Fransman. “We zien het tempo waarmee elektrificatie de wereld overneemt en we zullen moeten bekijken wat dat voor de Formule 1 betekent. Wat dat betekent voor de autosport, bijvoorbeeld in samenwerking met de Formule E. We moeten daar over nadenken, dat wordt namelijk het nieuwe slagveld.”

Abiteboul verwacht dat zo in 2021 of 2022 de grote lijnen wel duidelijk zullen zijn en dat de daadwerkelijke ontwikkeling van de nieuwe krachtbronnen vanaf 2023 kan plaatsvinden. Er wordt al gesproken over het verwijderen van het kostbare MGU-H-systeem dat hitte omzet in vermogen, maar volgens de Renault-chef is dat iets te simpel gedacht. “We gebruiken de MGU-H onder andere voor een efficiënte verbranding van de brandstof. Willen we echt 20 tot 30 procent van die efficiëntie verliezen? Dat betekent dat we meer brandstof moeten meenemen aan boord en ik zie dat niet gebeuren. Als we de MGU-H verwijderen moeten we – om dezelfde energie te genereren – 50 kilogram extra brandstof meenemen. Als je een duurzame Formule 1 wilt, dan kun je moeilijk zonder dat onderdeel.”

Met medewerking van Adam Cooper