F1 verwacht voor 2026 geen nieuwe fabrikanten

Door de ontwikkelingen in de auto-industrie is het al een tijd geleden dat er potentiële fabrikanten zich aangemeld hebben voor de Formule 1. Brawn verwacht dat deze situatie onder de huidige reglementen niet zal veranderen. Na afloop van het 2025-seizoen komt er een eind aan de huidige motorformule, vanaf dat moment zou het voor fabrikanten wel weer interessant zijn om in te stappen.

“Dat duurt niet lang meer als je die tijd neemt om een nieuwe motor te bouwen”, zei Brawn in gesprek met Motorsport.com. “Je zult achttien maanden de tijd moeten nemen voor het bouwen van een nieuwe motor als je tijdig klaar wilt zijn. Met de FIA en de fabrikanten zijn we nu aan het kijken hoe het concept eruit moet zien. Dat is volgens mij een kans om nieuwe fabrikanten aan te trekken, we moeten daarom tijdig een goede specificatie vinden. We proberen nu te beoordelen wat dan relevant gaat zijn. Niemand gaat investeren in de huidige motor, die is tegen die tijd niet meer in gebruik en de investering om op snelheid te komen is substantieel.”

Duurzame brandstoffen

Hoewel het maken van plannen voor een nieuw reglement nog niet heel urgent is, vinden experts van de Formule 1 en de FIA dit een goed moment om alvast input te verzamelen. “We hebben het recent besproken met Pat Symons, Nick Hayes, Gilles Simon, Fabrice Lom en Nikolas Tombazis. We werken aan een plan voor de powerunit van de toekomst. We weten wat de doelen zijn, relevantie en het financiële aspect. Maar het moet vooral ook een goede racemotor zijn. We weten dat we dat willen, maar hoe we daar gaan komen is nog niet helemaal bekend. We denken nog altijd dat er alternatieve inzichten zijn om een oplossing voor de toekomst te bereiken. We denken dat er niet een bepaalde oplossing is. We geloven dat we relevant kunnen zijn."

In het kader van die relevantie denkt Brawn dat duurzame brandstoffen een belangrijke rol gaan spelen. "Duurzame brandstoffen spelen daarin een rol, welke motor we ook gaan krijgen, dat gaat zeker een rol spelen. We bepalen nu in samenspraak met een aantal partners onze strategie voor het invoeren van duurzame brandstoffen in F1. Dat wordt in de toekomst een belangrijk element. Op dit moment heb ik nog geen idee hoe de motor precies gaat zijn.”

Gevraagd of de nieuwe motor een radicaal nieuw concept gaat zijn of een voortborduursel op het huidige concept, zei Brawn: “Ik denk dat we op dit moment verder kunnen met de technologie die we hebben. Er zijn een aantal radicale plannen, maar ik denk dat ze nog niet goed genoeg zijn voor fabrikanten om ze binnen 18 maanden te realiseren.”

Met medewerking van Adam Cooper