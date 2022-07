Regen hindert Hamilton in laatste ronde: "Streden om eerste startrij"

Mercedes lijkt er dit weekend op Silverstone beter voor te staan dan tijdens eerdere races dit seizoen. De W13 lijkt - mede door enkele upgrades - goed te gaan op de thuishaven van de Britse Grand Prix, wat tot competitieve tijden leidde tijdens de droge tweede en derde vrije training. Ook in de regen tijdens de kwalificatie bleek het team competitief te zijn en dat gold met name voor Lewis Hamilton. De 37-jarige Brit wist zich lang in de strijd om de eerste startrij te mengen, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vijfde startpositie. Daar is hij gematigd tevreden mee, nadat zijn laatste poging door zwaardere regenval in het water viel.

"In de regen streden we voor de eerste startrij en in de voorlaatste ronde was ik sneller, tot mij werd gevraagd om in te houden en te wachten op de laatste ronde. Toen regende het echter, dus dat was wat ongelukkig", blikte Hamilton terug op de slotfase van Q3. "Ik wilde in de laatste ronde een sterkere elektrische modus kiezen en daar de batterij voor opladen, maar op het moment van de laatste ronde begon het harder te regenen. Ik was heel hoopvol, want we hebben dit geweldige publiek en ineens zat ik in het gevecht, dus ik voelde me geweldig. Ik ging met 0,02 seconde naar de tweede plek, dus ik dacht dat ik zeker nog wat sneller kon. Ik verloor denk ik twee tienden en brak de ronde af om daarna nogmaals aan te zetten, maar het mocht niet zo zijn. We verloren te veel temperatuur in de tussenronde."

De punten worden echter pas op zondag verdeeld. Toch kijkt Hamilton hoopvol vooruit naar de race in Silverstone, waar hij hoopt "iets bijzonders" te kunnen laten zien. "Ik weet niet of we mee kunnen doen om de overwinning. De Red Bulls zijn zo snel op het droge en zij lopen weg op de rechte stukken en in snelle bochten, omdat zij geen last hebben van bouncing. Wij hebben dat wel, vooral in de bochten en dat is waar zij uitlopen", aldus Hamilton. "Onze race pace was gisteren iets beter, maar ik denk dat ze nog een kleine voorsprong hebben. Laten we afwachten, maar ik hoop dat we qua race pace iets dichterbij zitten dan in de vorige races. Als dat zo is en ik ze bij kan houden, dan kunnen we morgen misschien progressie boeken. Ik zal morgen agressief zijn."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Britse GP