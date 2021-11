F1 Tech: Het achtervleugelprobleem van Red Bull verklaard

De voorbije Grands Prix had Red Bull Racing problemen met de medium downforce-configuratie, wat het team de nodige hoofdbrekens opleverde. Op tv-beelden was goed te zien dat het bovenste element van de achtervleugel flapperde wanneer de DRS geactiveerd was. Het euvel leek veroorzaakt te worden door de activator van het DRS-systeem, die op hoge snelheid niet bestand was tegen de enorme druk. In Qatar deed het probleem zich tijdens de vrije trainingen voor, waarna Red Bull voor de kwalificatie overstapte naar de high downforce-achtervleugel. Met die variant waren geen problemen.

De beslissende races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi vragen om een low of medium downforce-pakket, waardoor Red Bull in de komende dagen een oplossing moet zien te vinden voor het euvel. Teambaas Christian Horner erkent dat de achtervleugel de komende races voor problemen kan zorgen. “Als die vleugel nodig is voor Jeddah of Abu Dhabi, zullen we oplossingen klaar moeten hebben voor de flap en het DRS-mechanisme.”

Het feit dat de DRS-activator een gehomologeerd component is, maakt het er niet eenvoudiger op voor de formatie uit Milton Keynes. De ontwerpers mogen dus geen veranderingen aan het systeem aanbrengen, ook al zou een oplossing in theorie eenvoudig zijn. Horner heeft er echter vertrouwen in dat het team met een oplossing kan komen: “Qua betrouwbaarheid denk ik dat het relatief eenvoudig moet zijn. We rijden hier al vele jaren mee, het is geen nieuwe technologie.”

De vleugelproblemen van Red Bull verklaard

Het probleem heeft betrekking op de bovenste flap van de achtervleugel, die flappert wanneer de DRS gebruikt wordt. Dit geflapper ontstaat wanneer de DRS-activator en de verbinding met de flap niet stabiel blijven door de druk die wordt uitgeoefend op deze componenten. Het levert geen prestatievoordeel op, dus er is geen sprake van een omzeiling van de regelgeving. Toch wil Red Bull snel met een oplossing komen, om te voorkomen dat de FIA om veiligheidsredenen ingrijpt.

Red Bull Racing RB16B DRS-activator en verbinding vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Alle teams hebben voor het Formule 1-seizoen 2021 twee versies van de DRS-activator en verbinding met de vleugel ter beschikking. Om dit te kunnen aanpassen is een token vereist. Red Bull heeft de twee beschikbare tokens aan het begin van het seizoen echter al gebruikt voor de nieuwe versnellingsbakbehuizing. Dit houdt in dat het ontwerp van de homologatie, medio 2020, gebruikt moet worden. Het ontwerp van de achtervleugels op de Red Bulls is sindsdien niet ingrijpend veranderd, maar er zijn andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.

Het team heeft drie verschillende downforceconfiguraties (high, medium en low) in de pool, die dit jaar stuk voor stuk meerdere malen gebruikt zijn. Daarnaast is er nog de ultra low-variant voor de Grand Prix van Italië. Al deze versies worden met kleine flapjes en Gurney-strips aangepast en verfijnd voor de verschillende circuits. In het verleden konden de teams de DRS-activator aanpassen aan de vleugel waarmee gereden werd. Door de homologatie, bedoeld om kosten te besparen, is dat dit seizoen niet meer toegestaan.

Red Bull Racing RB16B achtervleugel vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

In Qatar experimenteerden Max Verstappen en Sergio Perez in de vrijdagtrainingen met zowel de high als de medium downforce-achtervleugel. Het team ging ervan uit dat de medium-variant ingezet zou worden tijdens de kwalificatie en race. Het DRS-probleem was echter van dusdanige aard dat men alsnog koos voor de high downforce-vleugel, wat ten koste ging van de topsnelheid op het lange rechte stuk. Om aan te geven welke impact deze beslissing gehad kan hebben op de performance: Red Bull reed dit seizoen slechts tweemaal eerder met deze variant, in Monaco en Mexico. Het is dus van groot belang om voor de laatste twee races de boel onder controle te hebben.