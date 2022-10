De afgelopen seizoenen domineerde Red Bull Racing al in de DHL Fastest Pitstop award. Elke race worden er punten uitgedeeld voor de snelste pitstops die er tijdens de race gemaakt worden, volgens hetzelfde puntensysteem als in het rijders-WK.

Ondanks dat de tweede pitstop van Max Verstappen totaal in de soep liep, kan Red Bull wel weer 25 punten bijschrijven voor de snelste stop van het weekend. De pitstop van Sergio Perez in ronde 14 ging in een tijd van 2,13 seconden. AlphaTauri was ook snel met een tijd van 2,14 bij de stop van Yuki Tsunoda. McLaren pakte de derde tijd bij de pitstop van Norris, waarna AlphaTauri de top-vijf compleet maakt met twee pitstops.

In het algemeen klassement staat Red Bull ruim bovenaan met 493 punten. Daarmee kan de nummer twee McLaren er niet meer aan voorbij en heeft Red Bull dus niet alleen zijn constructeurstitel met succes verdedigd, maar ook de DHL Fastest Pitstop Award.

De vijf snelste pitstops van de GP van Verenigde Staten

Positie Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Sergio Perez 2,13 seconden 14 2 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,14 seconden 33 3 McLaren Lando Norris 2,24 seconden 34 4 AlphaTauri Pierre Gasly 2,26 seconden 11 5 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,44 seconden 10