De FIA meldde eerder dit jaar dat men onderzoek ging doen naar een mogelijke overschrijding van de financiële reglementen door Red Bull. 2021 was het eerste jaar na de introductie van een budgetplafond. Voor de overschrijding van dit plafond tijdens het eerste kampioensjaar van Max Verstappen kreeg Red Bull twee straffen opgelegd: een boete van zeven miljoen euro en een tien procent reductie van windtunneltijd in 2023. Vooral de laatstgenoemde straf gaat veel invloed hebben op de ontwikkeling van de auto van volgend jaar.

Red Bull’s hoofdontwerper Adrian Newey staat een grote uitdaging te wachten in 2023. De Brit wordt volgend jaar extra beperkt in het gebruiken van de windtunnel om nieuwe onderdelen te testen, boven op de reductie in tijd voor het eindigen op de eerste plaats in het constructeurskampioenschap. “Het is moeilijk om in te schatten hoeveel tienden van een seconde per ronde dat ons gaat kosten. Door de straf kunnen we minder componenten en ideeën testen. In het meest ideale scenario ontwikkel je in één keer de juiste component, dan is de beperking in windtunneltijd niet heel erg. In werkelijkheid loopt het vaak echter anders waardoor we bepaalde onderdelen meerdere keren moeten herzien en opnieuw testen. Komend jaar wordt de rand van de vloer ook nog eens vijftien millimeter verhoogd, wat een significante impact heeft op de aerodynamica. Ik denk dat de windtunnelbeperking zeker invloed gaat hebben op het team.”

Concurrentie staat ook niet stil

Naast dat Red Bull’s ontwikkeling volgens Newey beperkt wordt, realiseert hij zich dat rivaliserende teams ook hard doorwerken. “Ferrari zit ook niet stil. Afgelopen jaar hebben ze wat betrouwbaarheidsproblemen gehad en ook zij zullen de zwakke plekken van de auto detecteren. En Mercedes kunnen we ook niet uitvlakken. Het grootste deel van het jaar kwamen ze een hoop snelheid te kort, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste race, dan denk ik dat ze de weg terug hebben gevonden. Het wordt hoe dan ook een zwaar jaar voor ons”, aldus Newey.