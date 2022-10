F1-update: Alles over de Red Bull-straf, Wolff legt zich neer bij titel Verstappen

De vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez draaide niet zozeer om de baanactie. Het zwaartepunt van de dag lag voordat de coureurs ook maar een meter hadden gereden. Om 16.00 uur Nederlandse tijd bracht de FIA namelijk de schikking met Red Bull Racing naar buiten. Het document liet zoals verwacht een tweeledige straf zien. Om te beginnen moet Red Bull een boete van zeven miljoen betalen, waarbij het belangrijk is te vermelden dat die boete niet wordt verrekend met het budgetplafond van dit jaar of volgend jaar. De reductie van de windtunneltijd is ingrijpender, al is daarbij van belang dat de FIA tien procent van de Red Bull-waarde (70 procent) aftrekt en niet van de standaardwaarde (100 procent). Er blijft 63 procent over en daardoor is de netto straf eigenlijk zeven in plaats van tien procent.

Vervolgvraag luidt natuurlijk hoeveel last Red Bull hiervan gaat hebben. Christian Horner heeft al laten weten dat het Red Bull bij de ontwikkeling van zowel de 2023-auto als ook de 2024-auto gaat raken. Hij schat het tijdverlies op 'een kwart tot halve seconde per ronde'. Voordeel voor Red Bull is echter dat het nu al over een competitief pakket beschikt en het reglement op veranderingen aan de vloer na stabiel blijft. Hierdoor wordt het effect iets minder gevoeld dan dat bijvoorbeeld een jaar geleden, toen er een enorme ommekeer in het reglement voor de deur stond.

In zijn speciale persconferentie gaf Horner tekst en uitleg over de cijfers. Volgens hem is de overtreding van 1,8 miljoen dollar voor het overgrote deel te verklaren door een belastingaftrek van 1,4 miljoen die Red Bull niet heeft opgegeven. Toen het team erachter kwam, was het al te laat. Horner benadrukt dat zijn team daardoor maar vier ton boven de limiet zit. Dat bedrag staat gelijk aan een overtreding van 0,37 procent, waardoor hij de strafmaat 'draconisch' noemt. Belangrijker is nog dat er nu een punt achter de hele kwestie wordt gezet en dat de focus weer op de baanactie kan. Dat laatste doet Toto Wolff ook, die mild heeft gereageerd en heeft laten weten dat het boek van 2021 nu dicht is, waarmee hij zich ook neerlegt bij de wereldtitel van Max Verstappen.

Wat betreft de baanactie werden de Formule 1-fans vrijdag niet veel wijzer door de bandentest van Pirelli. Rondetijden zeiden net als vorige week in Austin weinig tot niets, al bleken de Red Bull-coureurs wel weer tevreden over de basisafstelling waarmee zij in Mexico zijn begonnen. Bij Mercedes mocht Nyck de Vries instappen voor zijn laatste vrije training van 2022. Hoe de Nederlander zich inmiddels al voorbereidt op 2023 komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als Verstappen die waarschuwt voor flinke gevolgen als de Formule 1 bandenwarmers op termijn afschaft.

