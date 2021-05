Max Verstappen ging zondag na de eerste bocht aan de leiding van de Spaanse Grand Prix, maar zag zijn kansen op de overwinning als sneeuw voor de zon verdwijnen toen Mercedes besloot om Lewis Hamilton voor een tweede keer naar binnen te halen. De Brit keek hierdoor in eerste instantie tegen een achterstand van meer dan twintig seconden aan, maar was dankzij zijn extra stop dermate veel sneller dan Verstappen dat hij zo weer naar de Red Bull-coureur toe kon rijden. En daarna was het voor de Limburger geen houden meer aan.

Na afloop van de race concludeerde Verstappen dat Red Bull simpelweg nog wat snelheid tekort komt op Mercedes op de zondagen, maar stipte voor de camera van Ziggo Sport ook nog een ander pijnpunt aan. “Uiteindelijk ben ik altijd alleen in het gevecht”, zei hij bij pitreporter Rick Winkelman. “Zij kunnen makkelijk gewoon nog een tweede stop maken, omdat er een gat achter ze zit. Dat helpt natuurlijk ook niet.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner kan er niet omheen dat Sergio Perez node wordt gemist in de strijd vooraan. “We hebben hem dringend nodig in dat gat, zodat Mercedes niet langer de strategische mogelijkheden heeft die zij in deze race hadden”, vertelde hij aan onder andere Motorsport.com Nederland. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen met Checo, naarmate hij meer tijd in de auto doorbrengt en er meer vertrouwen in krijgt.”

Perez beleefde zaterdag een moeizame kwalificatie en moest daardoor als achtste aan de Grand Prix van Spanje beginnen. In de race werkte de Mexicaan zich met een paar sterke acties op naar de vijfde plaats, maar daarbij ging wel veel tijd verloren. “Het begint er steeds meer op te lijken”, meent Horner. “Maar had hij op zaterdag een ‘off day’ en verloor in de race veel tijd achter Daniel [Ricciardo]. Hij kon niet voldoende progressie maken [om strategisch van waarde te kunnen zijn], doordat Barcelona zo’n lastige baan is om in te halen.”

Video: Verloor Verstappen door tactiek of is Mercedes gewoon beter?