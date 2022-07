Het nieuwe vloerontwerp van Red Bull voor de RB18 was niet opgenomen in de lijst met updates die de FIA in aanloop naar de Britse Grand Prix publiceerde. Dit omdat het geen volledig nieuwe assemblage is, maar een samenstelling van verschillende designs die we in de loop van dit seizoen al hebben gezien. Diverse onderdelen van de vloer kunnen zonder al te veel moeite worden vervangen door een andere specificatie.

In de vrije trainingen op vrijdag was Max Verstappen de enige Red Bull-coureur die gebruik maakte van de nieuwe vloer. Sergio Perez moest het nog stellen met het oude materiaal, maar dat was een bewuste keuze van het team. Op deze manier kon Red Bull beide varianten met elkaar vergelijken en controleren of de correlatie tussen haar simulatietools en de werkelijkheid in orde is.

Eerder dit jaar introduceerde Ferrari al een upgrade voor de vloer, waarbij het onder meer het zogenaamde ‘schaatsijzer’ adopteerde. Dit ‘schaatsijzer’, een randvleugel aan de onderkant van de vloer in plaats van aan de bovenzijde, werd gecombineerd met andere aanpassingen aan de vloer van de F1-75.

Red Bull heeft nu een vergelijkbare logica toegepast op de vloer van de RB18. Dit resulteert in een uitsparing in de sectie voor de achterbanden. Dit leidt niet alleen tot een verandering in de geometrie van de vloer, het legt ook een tongvormige vleugel bloot die is verbonden met het ‘schaatsijzer’.

Met onderstaande slider kan de oude vloer van Red Bull worden vergeleken met die van Ferrari.