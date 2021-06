Voorafgaand aan de Franse Grand Prix had Red Bull Racing de vijf snelste pitstops van het seizoen 2021 afgeleverd. Op Paul Ricard waren de monteurs van de renstal opnieuw erg sterk, want met de stop van Sergio Perez in de 24ste ronde leverden ze de zesde snelste pitstop van het jaar af. De pitcrew had 2,04 seconden nodig om de Mexicaan van vers rubber te voorzien. Net als in de race eindigden Mercedes en Lewis Hamilton qua snelste pitstops op de tweede plaats. De Brit werd in ronde 19 na 2,20 seconden weer op pad gestuurd.

Red Bull is de enige renstal met twee pitstops bij de top-vijf van de Franse GP. De pitstop van Max Verstappen in de achttiende ronde duurde 2,36 seconden, de vijfde snelste pitstop van de dag. De pitstops van Daniel Ricciardo (McLaren, 2,32 seconden) en Nicholas Latifi (Williams, 2,33 seconden) waren namelijk fractioneel sneller. Hierdoor heeft Red Bull 197 punten verzameld in de Fastest Pitstop Award, meer dan het dubbele van nummer twee Williams (98 punten).

Zoals gezegd heeft Red Bull nu dus de zes snelste pitstops van 2021 in handen. De snelste dateert van de openingsrace in Bahrein, toen de pitcrew 1,93 seconde nodig had voor de pitstop van Verstappen. Ook in Portugal en Azerbeidzjan had Red Bull minder dan twee tellen nodig voor de stop van Verstappen.

De vijf snelste pitstops van de Franse Grand Prix

1 Red Bull Sergio Perez 2.04 2 Mercedes Lewis Hamilton 2.20 3 McLaren Daniel Ricciardo 2.32 4 Williams Nicholas Latifi 2.33 5 Red Bull Max Verstappen 2.36