Horner hint naar Honda in 2026: “Maar niet noodzakelijk”

Red Bull Racing leek voor het Formule 1-seizoen 2026, het jaar waarin het nieuwe power unit-reglement in werking treedt, de handen ineen te slaan met Porsche. Vrijdag werd echter bekend dat beide partijen een streep door die plannen hebben gezet, waardoor Red Bull eventueel met andere partijen in gesprek zou kunnen gaan. Honda is één van de opties. Dat bedrijf leverde in de afgelopen jaren de motoren aan Red Bull Racing en AlphaTauri, maar vertrok eind 2021 - formeel - uit de Formule 1. Formeel, omdat de krachtbron waarmee de Red Bull-teams van 2022 tot en met 2025 rijden nog door Honda wordt gemaakt.

Daarna eindigt ook die samenwerking, maar Honda heeft al gehint naar een mogelijke - en formele - rentree in de Formule 1 per 2026. Dat zou opnieuw als partner van Red Bull kunnen zijn, al is het dan niet als volwaardige motorleverancier. Daarvoor is Red Bull al te ver met haar eigen power unit-project, vertelt Christian Horner. “Onze trein voor 2026 is vertrokken”, zegt de teambaas tegen onder meer Motorsport.com. “We hebben al een motor en prototype draaien, we hebben de testbanken al in gebruik en zijn al druk bezig.”

“Honda is een prachtig bedrijf”, vervolgt Horner. “Ze hebben de F1 verlaten om zich te focussen op de elektrificatie van hun producten, om afscheid te nemen van de verbrandingsmotor. Dus als ze terug zouden willen keren in de F1, dan mag je aannemen dat daar rekening mee wordt gehouden. Of er nou wel of geen interesse is, een samenwerking op het gebied van de batterij zou een interessant onderwerp van gesprek kunnen zijn. Maar wat betreft de verbranding en mechanische kant van de motor zijn we heel tevreden over ons pad richting 2026.”

Red Bull Powertrains wordt voor 2026 gezien als een nieuwe motorfabrikant en geniet derhalve bepaalde privileges, zoals een hoger budgetplafond voor de ontwikkeling van de krachtbron. Door de samenwerking met Honda nieuw leven in te blazen, zouden deze privileges kunnen vervallen. Ook dat neemt Red Bull mee in haar overweging. Horner benadrukt dat de komst van een autofabrikant geen must is voor zijn team. “Geen zorgen daarover”, vertelt hij. “Met de mensen die we hebben aangenomen en de investeringen die we hebben gedaan in de fabriek, kunnen we alle aspecten van de power unit zelf onder handen nemen. Ik heb niet het gevoel dat we in het nadeel zijn ten opzichte van onze concurrenten.”

Video: Christian Horner over de toekomst van Red Bull Powertrains