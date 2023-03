Red Bull Racing domineerde het Formule 1-seizoen 2022. Toch waren er fasen met de RB18 waarin de ene coureur een stuk blijer was met de wagen dan de ander. Aan het begin van het seizoen kampte de bolide door overgewicht met onderstuur. Deze karakteristieken pasten uitstekend bij de rijstijl van Sergio Perez. Naarmate de massa van de RB18 minder werd, kon de wagen scherper ingestuurd worden. Dat was overduidelijk in het voordeel van Max Verstappen, die vervolgens oppermachtig naar zijn tweede wereldtitel reed.

Met de aanzienlijke verschillen in rijstijl was het tijdens de wintertest in Bahrein de vraag bij wie de RB19 beter zou passen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is er een middenweg gevonden waarmee beide rijders tevreden zijn. “We hadden vorig jaar een auto waarmee Checo het in het begin van het jaar heel erg goed deed. En, nadat hij was ontwikkeld, was Max blijer”, legt de Oostenrijker uit aan het Duitse Sky Sports. “Het verschil is dat Max van een sterke voorkant houdt, die echt bijt. Checo is anders. Hij wil een meer volgzame auto. We lijken een oplossing gevonden te hebben waarmee beide rijders hun kwaliteiten kunnen etaleren.”

Op de slotdag van de wintertest bevestigde Perez dat gegeven: “Ik denk dat we dezelfde dingen van de auto willen. Op dit moment willen we dezelfde verbeteringen. Het is een goede basis.”

Rijstijl

Waar alom bekend is dat Verstappen goed overweg kan met een wagen met een nerveuze achterkant, benadrukt hij dat Red Bull nooit bewust de auto zijn richting op ontwikkeld heeft. Volgens de tweevoudig wereldkampioen heeft het team uit Milton Keynes juist altijd wagens met een sterke voorkant ontwikkeld, waaraan hij zich simpelweg heeft aangepast: “Ik denk niet dat het per se goed bij mijn rijstijl paste. Als coureur moet je je aanpassen aan wat je krijgt. Dat heb ik ook gedaan toen ik bij Red Bull kwam. De auto was altijd al zo. Het had een goede voorkant. In mijn hele leven heb ik in geen enkele klasse een snelle wagen met onderstuur gehad. Mensen vragen me weleens: ‘wat is je rijstijl?’. Daar kan ik geen antwoord op geven, want ik pas me altijd zo goed mogelijk aan. Soms is dat wat lastiger dan andere keren. Maar dat is de sleutel: je moet je aanpassen, elk jaar weer en zelfs aan elk circuit.”

Perez deelt die mening: “Er zijn maar heel weinig coureurs die van onderstuur houden. Ik denk dat er niet veel zijn die dat fijn vinden. Naar mijn mening kan Max beter omgaan met een minder stabiele achterkant dan ik. We willen allebei een goede voorkant. Het is gewoon de vraag hoe stabiel de achterkant kan zijn. En Max kan beter omgaan met een lossere achterkant.”