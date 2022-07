Red Bull niet eens met uitspraken Perez over ontwikkeling RB18

Sergio Perez begon sterk aan het Formule 1-seizoen 2022 en leek enige tijd zijn teamgenoot Max Verstappen serieus te kunnen uitdagen. De laatste races delft de Mexicaan steeds vaker het onderspit. In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk legde hij uit: “De ontwikkeling van de auto is… Laat ik het zo zeggen: ik voel me niet meer zo comfortabel in de auto als aan het begin. We hebben dus wat werk voor de boeg om te achterhalen wat er precies gaande is. Het glipt me gewoon door de vingers, hoe goed ik me in het begin voelde.”

Monaghan ontkent dat de RB18 meer ontwikkeld wordt naar de rijstijl van Verstappen: "Ik ben er niet op de hoogte dat we een bewuste stap gemaakt zouden hebben om de auto minder naar zijn zin te maken", aldus de chief engineer. "Het is niet gemakkelijk om auto’s sneller te maken. En de technische reglementen en de vrijheden zijn zeer beperkt. Als je een manier vindt om de snelheid te verbeteren, dan pak je die vaak aan als het binnen de financiële reglementen haalbaar is. Vervolgens ga je door een proces van onderzoek, realisatie en evaluatie. Als het de snelheid verbetert, zetten we het in. Het zou kunnen zijn dat Max zich makkelijker aanpast. Misschien past zijn afstelling hem beter dan bij Checo. Maar het is niet zo dat Checo de afstelling niet meer kan aanpassen aan zijn wensen. Het zou ook dom zijn om Checo geen hulpmiddelen toe te reiken waarmee hij meer uit het pakket kan halen. We strijden om beide titels. We hebben beide auto’s nodig, dus we doen er alles aan om hen beiden voor de Ferrari’s en Mercedessen te krijgen."

Volgens de hoofdengineer is er geen sprake van dat het team de auto naar de wens van Verstappen afstelt. “Zijn we een ontwikkelingsrichting ingeslagen die gunstiger voor Max zou kunnen zijn? Nee, niet echt. Het is behoorlijk lastig om de snelheid te verbeteren. Elke manier die we vinden, pakken we. De race-engineer heeft de tools om dingen aan te passen. We zouden in staat moeten zijn om iets te vinden waarbij hij zich prettiger voelt. De balans tussen de rijders gaat altijd op en neer naarmate een seizoen vordert.”