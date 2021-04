Red Bull haalt Mercedes-man binnen voor motorproject

Hodgkinson krijgt als technisch directeur een belangrijke rol in het ontwikkelen van de eerste power unit die Red Bull in eigen beheer gaat produceren. Het energiedrankenmerk neemt aan het eind van dit seizoen de intellectuele rechten van de motoren van leverancier Honda over en gaat dan op eigen houtje door. Het feit dat Hodgkinson volgens het persbericht belast gaat worden met de voorbereidingen op 2025, duidt erop dat Red Bull Racing voornemens is ook in die jaren verder te gaan met een eigen krachtbron.

De afgelopen twintig jaar werkte Hodgkinson op de motorafdeling van Mercedes in Brixworth. Daar vervulde hij verschillende functies, maar stond de afgelopen jaren als Head of Mechanical Engineering op de loonlijst. Daarvoor werkte Hodgkinson ook in het WRC en aan verschillende Le Mans-projecten. Dat deed hij onder meer voor Ilmor Racing Engines, het bedrijf dat later werd overgenomen en tegenwoordig bekendstaat als Mercedes AMG High Performance Powertrains.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei: “We zijn heel blij dat we Ben mogen verwelkomen als technisch directeur bij Red Bull Powertrains. Hij voegt zich als winnaar en innovator bij dit geweldige project, hij is in staat om leiding te geven aan getalenteerde engineers. Toen Red Bull dit nieuwe motorproject aankondigde brak ook een nieuwe fase aan voor wat betreft de ambities van het bedrijf in de Formule 1. We willen elk aspect van de auto zelf bouwen en hebben zo zelf controle over het project. Het ultieme is dat we het volgende Formule 1-tijdperk beginnen met een eigen aandrijflijn. Het aantrekken van Ben is het bewijs van onze intenties en we zullen hem en zijn team steunen met alle mogelijke middelen om het project tot een succes te maken.”

In een reactie op het nieuws zei Hodgkinson: “Het is fantastisch om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Red Bull Powertrains. Het was niet eenvoudig om te besluiten dat ik na twintig jaar vertrek bij HPP, maar het is een eer om voor dit belangrijke project te mogen werken. Red Bull is een serieuze speler in de F1-wereld en is onze grootste concurrent geweest in het hybride-tijdperk. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van dit bedrijf.”

Het is nog niet bekend wanneer Hodgkinson bij Red Bull kan beginnen. Horner verklaarde eerder in gesprek met Motorsport.com dat hij naar ‘het beste talent’ zoekt voor Red Bull Powertrains. De bouw van de eigen fabriek in Milton Keynes is reeds begonnen.