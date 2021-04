Red Bull zoekt ‘de beste mensen’ voor ambitieus motorproject

Na de overname van de intellectuele rechten van de Honda F1-motoren gaat Red Bull vanaf volgend seizoen zelf de motoren runnen. Het team heeft daarvoor nu de vervolgstappen gezet met de oprichting van een nieuwe divisie genaamd Red Bull Powertrains. Teambaas en RBP CEO Christian Horner heeft onthuld hoe het team er alles aan doet om beslagen ten ijs te komen als motorleverancier Honda zich eind dit jaar terugtrekt. Het energiedrankenmerk stond de afgelopen jaren bekend als een van de beste constructeurs als het gaat om het bouwen van chassis’, maar Horner hoopt dat zijn team met het bouwen van de krachtbron dezelfde reputatie krijgt. Bij het opzetten van het chassisproject was het aannemen van technisch directeur Adrian Newey een belangrijke zet. Horner heeft zich voorgenomen dat hij ook voor de motoren de beste mensen in huis haalt.

“We pakken het op dezelfde manier aan als met het chassisproject”, zei Horner in een exclusief interview met Motorsport.com. “De intentie is, net zoals met het chassis, om de juiste en beste mensen binnen te halen. De Formule 1 is nog altijd een teamsport, een sport waarin mensen het verschil maken. Het is een van de voornaamste redenen om de faciliteiten onder te brengen op de campus in Milton Keynes. Zo kunnen we ook het beste werken aan de naadloze integratie tussen de krachtbron en het chassis.”

Kleine afstand

Voor Horner is het belangrijk dat de beide afdelingen van Red Bull Racing qua afstand dicht bij elkaar zitten. Red Bull volgt daarmee Ferrari, dat als enige andere team beide afdelingen zo dicht bij elkaar heeft zitten.

Red Bull neemt de motoren over van Honda, maar ook een deel van het personeel. Zij zullen zich focussen op de bouw van de nieuwe krachtbron, die waarschijnlijk vanaf 2025 in gebruik genomen wordt. “Het is een fantastisch project”, zei Horner. “Natuurlijk was de motorbevriezing een belangrijke garantie voor wat in feite een tussenperiode zal worden. Voor de nieuwe krachtbron, wanneer die ook komt, in potentie 2025, bouwen we uiteraard een nieuwe structuur. We nemen een aantal hele goede mensen over van Honda, maar we zijn ook gemotiveerd om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Zo kunnen we een efficiënte manier vinden om de verbinding te vinden met de chassis-tak van het bedrijf.”