Red Bull hoopt Mercedes onder druk te kunnen zetten in Sochi

Sinds Sochi in 2014 aan de Formule 1-kalender is toegevoegd, heeft Mercedes er elk jaar gewonnen. Vier keer kwam Lewis Hamilton als winnaar over de streep, terwijl Nico Rosberg en Valtteri Bottas ieder één Russische Grand Prix-zege pakten voor het merk met de ster. Horner gaat ervan uit dat Mercedes ook dit jaar sterk voor de dag zal komen op de baan aan de Zwarte Zee, maar koestert tegelijkertijd de hoop dat zijn formatie dit keer wat meer tegenwicht kan bieden dan in de afgelopen paar races.

“Ik verwacht dat Mercedes daar redelijk dominant zal zijn, aangezien dat type circuit hen wel ligt”, laat Horner op de website van Red Bull Racing weten. “Mar we hebben dit seizoen ook gezien dat bandenslijtage een interessante rol kan spelen. Afgelopen weekend hoefden zij hiervoor niet tot het uiterste te gaan [door een safety car en twee rode vlaggen] maar je kon wel horen dat ze nerveus waren, aangezien ze hun coureurs de instructie gaven om de kerbstones te mijden. Het zou dan ook geweldig zijn als we volgende week competitief kunnen zijn en ze een beetje onder druk kunnen zetten, want op die momenten kunnen er dingen gebeuren.”

'Outsiders voor de titel'

Max Verstappen heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat de wereldtitel er dit jaar niet meer in zit voor hem en dat de eerste echte kans op een kampioenschap pas in 2022 komt, wanneer er een nieuw technisch reglement in werking treedt in de Formule 1. Horner wil op dit vlak nog weinig toegeven. “Het mag duidelijk zijn dat we nu outsiders zijn voor het kampioenschap”, schrijft hij. “We zullen elke race moeten benaderen als een bekerfinale. We hebben niets te verliezen, dus we moeten er gewoon vol voor gaan.”

“We zijn vastberaden om onszelf terug te brengen in een positie waarin we weer voor het kampioenschap meedoen, en dat gaat ons zeker lukken", klinkt het vol vertrouwen. "Mercedes legt de lat heel hoog op het moment en doet een fantastische job, maar iedereen is te verslaan. Je moet gewoon hard blijven werken, slim zijn en de juiste mensen om je heen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat het in dat opzicht wel goed zit bij dit team. Er werkt een verzameling zeer getalenteerde mensen in de fabriek, we hebben een sterk team en we beschikken over veel kennis en kunde, dus het gaat goed komen. We moeten alleen hard blijven werken.”

Ook blijft Horner lovend over motorpartner Honda. “Zij zijn de enige motorfabrikant die met twee verschillende teams overwinningen heeft behaald in het hybride tijdperk en dat is een fantastische prestatie”, aldus de Red Bull-teambaas, die hiermee het succes van Pierre Gasly en AlphaTauri in de Italiaanse Grand Prix op Monza nog even aanstipt. “We delen de blijdschap en de pijn als er gewonnen en verloren wordt, zoals het echte partners betaamt. Het is erg prettig samenwerken met Honda en we zijn beide gefocust op het oplossen van de problemen die we recentelijk hebben gehad”, gaat het ook nog even over technische problemen waarmee Verstappen de laatste twee races te kampen had en die voor veel frustratie hebben gezorgd bij de Nederlander.