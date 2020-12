Red Bull probeert Russell niet los te weken: "Contract met Wolff"

Russell is één van de meeste getalenteerde coureurs op de grid, maar moet het vooralsnog doen met inferieur materiaal. De Formule 2-kampioen van 2018 is voor drie seizoenen gestald bij het team van Williams. Het geduld wordt daar echter danig op de proef gesteld. Zo heeft Russell al aangegeven het soms 'frustrerend' te vinden niet tegen zijn F2-makkers Lando Norris en Alexander Albon te kunnen vechten, al zit laatstgenoemde volgend jaar op de reservebank.

Langlopend contract met Toto Wolff

Russell voegde na zijn invalbeurt bij Mercedes toe Toto Wolff 'hoofdpijn te willen bezorgen', al moest hij later weer op diezelfde woorden terugkomen. Toch zijn de intenties wel duidelijk: Russell wil naar voren op de grid en het liefst zo snel mogelijk. Die kans lijkt zich in 2022 voor te doen bij Mercedes of biedt de situatie ook kansen aan Red Bull, om hem los te weken? "Nee. Russell is een Mercedes-junior. Daar kunnen we helder over zijn en hoeven we geen ander etiket op te plakken", is Marko duidelijk tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

Maar wat niet is, kan toch nog wel komen als de kansen bij Mercedes uitblijven? Misschien was in aanloop naar 2021 zelfs al wel een aardig moment geweest om iets te proberen? Red Bull had immers wel meteen een zitje bij een topteam in de aanbieding. "Nee. Russell heeft voor iets van tien jaren een contract met Toto Wolff gesloten. Wij hebben vooral gezocht naar een tussenoplossing voor één jaar. In dat opzicht is Perez een wezenlijk betere optie." Dat laatste onderstreept ook meteen dat de Mexicaan een contract voor één seizoen heeft gekregen, mede doordat de Red Bull-junioren nu (nog) niet klaar zijn voor het echte werk.

Sakhir GP 'geen eerlijk vergelijk met Bottas'

Marko is overigens - net als nagenoeg alle Formule 1-volgers - wel zeer te spreken over de verrichtingen van Russell. "Russell is een intelligente en snelle jongeman. Zijn invalbeurt bij Mercedes was natuurlijk ook top", duidt hij op de Sakhir Grand Prix. Toch wil de topadviseur uit Graz niet al teveel conclusies aan die ene race verbinden. "Tegelijkertijd zagen we in dat ene raceweekend zo veel onzekerheid bij Bottas dat het niet echt een eerlijke vergelijking was. Bottas zat er vanaf de allereerste ronde op vrijdag niet lekker in, waardoor hij ver onder zijn normale niveau heeft gepresteerd."

VIDEO: Tom Coronel blikt uitgebreid terug op het F1-seizoen 2020 en de prestaties van George Russell