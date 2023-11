Red Bull Racing is voorlopig het dominantste Formule 1-team onder de huidige technische regels. In zowel 2022 als 2023 lukte het de formatie om beslag te leggen op beide kampioenschappen. Vanaf 2026 gaat wederom een nieuw reglement in en dan begint Red Bull aan iets heel nieuws. Vanaf dan zet het, samen met Ford, een eigen power unit in. Er is flink geïnvesteerd om de nieuwe Red Bull Powertrains-divisie van de grond te krijgen. Zo is er onder meer nieuw personeel aangetrokken om ervoor te zorgen dat er voldoende werknemers zijn om concurrerend te zijn.

Red Bull-teambaas Christian Horner is zich bewust van de omvang van de uitdaging die het F1-team te wachten staat, maar zegt meteen dat men in Milton Keynes niet bang is. Op de vraag of er toch enige vorm van angst is aangezien de renstal nu veel succes met Honda heeft, antwoordt de chef. "Jawel, maar zo is het leven toch ook een beetje? Niets duurt eeuwig. Blijf ontwikkelen."

Het Oostenrijkse team koos ervoor om een eigen krachtbron te ontwikkelen nadat Honda besloot de stekker uit het F1-project te trekken, een beslissing waar het Japanse merk op is teruggekomen. Hoewel het project enorme uitgaven vergt, zegt Horner dat het nu wel een groot voordeel is dat het niet meer afhankelijk is van iemand anders om succes te boeken.

"Op dit moment willen we niet dat het seizoen stopt", vervolgt hij. "Maar 2026 wordt het volgende hoofdstuk voor ons. We nemen dan controle over iets dat we eerder niet hadden. Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe groot de uitdaging is die we zijn aangegaan voor dat jaar. De manier waarop we het aanpakken, is echter dezelfde als hoe we het met het chassis doen. We hebben nog twee jaar te gaan. Dat lijkt nog ver, maar binnen 100 weken rolt de eerste Red Bull met eigen power unit uit de pits. Dat is zenuwslopend en opwindend tegelijk. We zitten in een goed traject. Er zijn geweldige mensen bij betrokken en de cultuur is top. We, inclusief mezelf, kijken ernaar uit."