Red Bull wilde Ricciardo "graag terughebben in de familie"

Na vijf seizoenen bij Red Bull Racing trok Daniel Ricciardo eind 2018 de Oostenrijkse deur achter zich dicht. De Honey Badger wilde wat anders. Eerst kwam hij twee jaar uit voor Renault, waar hij zeker in 2020 goede resultaten neerzetten. In 2021 en 2022 reed hij voor McLaren, waar hij ondanks een zege de verwachtingen nooit waar heeft kunnen maken. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi reed hij zijn laatste race voor het team uit Woking.

Na die race in Abu Dhabi ging Ricciardo met Red Bull in gesprek, en is hij aangesteld als derde coureur voor volgend seizoen. De Australiër is blij dat ze met hem wilden praten. “Ik vertelde ze eerlijk dat ik het waardeerde, en bedankte ze dat ze dit gesprek met me hadden. Waar het gesprek ook heen ging, ik bedankte ze voor de tijd. Ze waren me niets schuldig”, vertelt Ricciardo in Beyond the Grid, de officiële podcast van de Formule 1. “Ik verliet Red Bull in 2018. Het was groot nieuws en iedereen dacht: ‘ik kan niet geloven dat Ricciardo dit doet’. Maar ondanks dat het misschien een schok was en ook lastig voor me was, bleef de relatie ondanks de omstandigheden erg goed. Naarmate de tijd verstrijkt wordt je volwassener, en het is niet eens besproken. Ze herinnerden me niet aan wat er gebeurd was, of dat ik ze iets schuldig was. Ze zeiden: ‘Dit is waar we nu staan, en we willen je graag terughebben in de familie’.”

"Had meer podiums behaald bij Red Bull"

Op de vraag of Ricciardo spijt heeft van zijn keuze om Red Bull te verlaten, aangezien Max Verstappen sinds die tijd dertig races heeft gewonnen, antwoordt hij: “Zo kijk ik er niet naar. Niets is namelijk zeker. Als ik daar de laatste vier jaar gebleven was, kan ik zeggen dat ik meer podiums had gehad dan ik nu heb behaald. Ik heb er nu iets van drie. Ik zeg met vertrouwen dat ik meer podiums had gehad [bij Red Bull]. Op dat moment voelde het juist voor me, ik moest wat veranderen en wilde mezelf een beetje terugtrekken. Als ik was gebleven, was die behoefte dan groter geworden? Of was ik nog nieuwsgieriger geworden? Of minder blij? Het is niet zeker dat het beter was geweest als ik gebleven was. Ik maakte de keuze omdat het juist voelde.”

Ricciardo kijkt realistisch terug, en weet dat zijn transfers hem ook dingen hebben gebracht. “Ik kijk niet terug met de gedachte dat ik het niet had moeten doen. Maar ik kan natuurlijk eerlijk tegen mezelf zijn en zeggen: Ik heb een kleine gok genomen. De stap naar Renault was best wel goed. 2020 was een van de beste jaren uit mijn carrière, en om het team terug op het podium te krijgen, maakte me erg trots. Maar over de stap naar McLaren kan ik, ondanks de overwinning die echt een hoogtepunt was en niet te negeren is, zeggen: ‘Ik heb het ook hier geprobeerd, maar het liep niet helemaal goed af.’ Je leert door te doen, maar ik kijk niet met spijt terug. Ik koos voor een uitdaging en het liep niet zoals ik hoopte.”