Kan Red Bull 2021 beter starten? "Moeten dit momentum gebruiken"

Verstappen was euforisch, maar ook glashelder na zijn winst op het Yas Marina Circuit: dit is heel mooi, maar Red Bull moet leren van de voorbije seizoenen en 2021 sterker beginnen. Het is de voornaamste opdracht voor Horner en zijn mannen tijdens de relatief korte winterstop: "Ik denk dat we de auto al significant hebben verbeterd gedurende het jaar. We hebben begrepen met welke problemen we aan het begin van dit jaar te maken hadden. Hopelijk kunnen we die kennis richting volgend jaar nog verder gebruiken", reageert hij op een vraag van Motorsport.com.

"We hebben een auto nodig die op verschillende types circuits uit de voeten kan, dat is juist één van de sterkste punten van Mercedes gebleken in de voorbije jaren. Daar moeten we volgend jaar beter in worden, zeker nu de kalender wordt uitgebreid tot 23 races. Daarom is het zo bemoedigend dat we onze prestaties op uitgerekend dit circuit kunnen meenemen naar de winter", duidt Horner op het imposante 'track record' van Mercedes in Abu Dhabi.

Ligt een bruikbare basis: "Niet vanaf nul beginnen"

Maar is er aanleiding om te denken dat Red Bull de cyclus van trage seizoensstarts in 2021 kan doorbreken? "Dat hoop ik wel ja. We hoeven in ieder geval niet nogmaals vanaf nul te beginnen, we nemen een belangrijk deel van deze auto mee. De auto waar we over enkele maanden in Barcelona mee testen, lijkt voor een belangrijk deel op de auto waarmee we hier zijn geëindigd, alleen dan met enkele upgrades", ziet Horner aanknopingspunten. "Het is wellicht voor de eerste keer uit onze Formule 1-geschiedenis dat we een auto van het voorgaande jaar meenemen, dat het de RB16b wordt in plaats van de RB17."

Horner liet eerder al optekenen dat de auto voor zestig procent hetzelfde blijft. Maar wat houdt Mercedes nu achter de hand? Het merk met de ster liet immers weten de doorontwikkeling van de W11 al vroeg te hebben opgegeven en alle upgrades te bewaren voor 2021. Red Bull heeft daarentegen wel veel onderdelen meegenomen naar het circuit en zodoende meer kaarten op tafel gelegd. "Onze filosofie is: alles wat we dit jaar leren, nemen we toch mee naar volgend jaar. Dan kunnen we het ook wel gebruiken. Mercedes is heel sterk, al hebben we gezien dat zij ook wel degelijk enkele nieuwe componenten hebben meegenomen. Natuurlijk verwachten we dat Mercedes volgend jaar weer ijzersterk zal zijn. Maar als we op dit momentum kunnen voortbouwen, kunnen we hen het leven wellicht wel iets lastiger maken. Dat is het doel."

VIDEO: Hoe Red Bull enkele pijnpunten van de RB16 heeft aangepakt