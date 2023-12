In 2023 stond er geen maat op Red Bull Racing. De renstal boekte het ene na het andere record en won met overmacht zowel bij de coureurs - met Max Verstappen - als de constructeurs de titel. Als kers op de taart sleepte Sergio Perez ook nog de tweede plek in het WK bij de rijders binnen, wat ervoor zorgde dat voor het eerst in de Formule 1-geschiedenis de eerste twee posities in de eindrangschikking van dezelfde renstal kwamen.

Om nog een keer goed terug te kijken op wat voor dominant jaar zij hebben meegemaakt, heeft Red Bull een jaaroverzicht gepubliceerd. Hierin komen alle hoogtepunten voorbij, van de tiende achtereenvolgende zege van Verstappen in Monza, tot aan de overwinning tijdens de seizoensafsluiter op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Het is de moeite waard om mee te genieten en alle topmomenten van het afgelopen F1-seizoen van het team uit Oostenrijk nog een keer voorbij te zien komen.