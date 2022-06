Red Bull: Azerbeidzjan een echte test voor oplossing DRS-probleem

Tijdens de Grand Prix van Spanje werd regerend wereldkampioen Max Verstappen in de kwalificatie geplaagd door problemen met de DRS. Hij moest daardoor zijn snelste ronde vroegtijdig afbreken. Red Bull dacht voor de race in Barcelona al een oplossing gevonden te hebben, maar het probleem deed zich op zondag weer voor tijdens de race. De Limburger werd er ook in de race door gehinderd, maar pakte wel de overwinning nadat Charles Leclerc van Ferrari het einde van de race niet haalde.

Voor de Grand Prix van Monaco hebben de knappe koppen van Red Bull zich ingezet om het probleem voor eens en altijd op te lossen. Volgens hoofdengineer Monaghan heeft het team een aantal lessen geleerd. “Onze problemen met de DRS hebben we onszelf aangedaan, zo eerlijk moeten we zijn. We hebben een pijnlijke les getrokken uit deze kwestie”, zegt Monaghan. “Het is een opluchting na het werk van een aantal hele slimme mensen, zij hebben het onderzocht en geanalyseerd. Ze hebben in korte tijd uitstekend werk gedaan. De uitdaging is op elk circuit weer anders, de wachttijd verandert, de snelheid bij het openen verandert en de omstandigheden zijn anders. Ik heb er vertrouwen in dat we geleerd hebben van Spanje, daar ben ik blij mee. Ik denk dat we dit moeten accepteren en verder moeten gaan.”

Het probleem deed zich in Monaco niet voor aangezien de DRS daar op relatief lage snelheid geactiveerd werd. Dat is in Baku wel anders met een topsnelheid van 340 kilometer op het 2,2 kilometer lange rechte stuk. Monaghan erkent dat de Grand Prix van Azerbeidzjan de grote test wordt. “Baku biedt ons andere uitdagingen”, voegt hij toe. “De openingssnelheid in Monaco is 160 kilometer per uur, in Baku ligt die grens zo rond de 300 kilmeter per uur. Het gaat niet echt om het gewicht, maar wel om het openen met een flinke aero-druk. We kunnen niet op onze lauweren rusten, dat is duidelijk. We weten wat we verkeerd deden en we hebben het kunnen fixen. Tot nu toe loopt dat goed.”