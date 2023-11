Red Bull: "AlphaTauri nog ver verwijderd van een roze Mercedes"

Christian Horner doelt daarmee op Racing Point (nu Aston Martin), dat in 2020 met een auto op de proppen kwam die toch behoorlijk wat gelijkenissen vertoonde met de Mercedes W10 uit 2019. Racing Point was daardoor plots een van de betere teams op de grid, maar het resulteerde wel in een boete en puntenaftrek dat seizoen omdat zij de brake ducts van Mercedes hadden overgenomen - een onderdeel op de lijst van onderdelen die niet onderling gedeeld mogen worden.

AlphaTauri worstelde dit seizoen om op snelheid te komen terwijl Red Bull met 21 zeges domineerde. Dat heeft tot de vraag geleid of die twee teams niet meer moeten samenwerken voor 2024. Een andere factor daarin is de reorganisatie bij AlphaTauri, waardoor zij nauwere banden met Red Bull moeten aangaan om competitiever te worden. Als gevolg daarvan zullen meer onderdelen worden afgenomen van Red Bull voor de bolide van 2024. Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt echter dat het geen exacte kopie zal worden. "We zijn nog ver verwijderd van een 'roze Mercedes'", stelt Horner. "Er zijn een aantal overdraagbare onderdelen die je volgens de reglementen mag leveren, en dat is wat ze krijgen."

"Als je naar de auto kijkt, zie je dat er fundamentele verschillen zijn tussen deze auto en die van Red Bull Racing", vervolgt Horner. "En er zijn waarschijnlijk andere auto's op de grid die qua concept veel meer op ons lijken dan AlphaTauri. Je hoeft alleen maar naar een Aston Martin of zelfs een McLaren te kijken. Als je naar de achterwielophanging van een McLaren kijkt, lijkt die veel op ons concept."

Eerder dit jaar liet AlphaTauri's technisch directeur Jody Egginton al weten dat zijn team voor 2024 niet veel meer onderdelen van Red Bull zal overnemen dan in voorgaande jaren. "Sinds we in 2019 zijn begonnen met deze synergie, zijn de onderdelen die we van het menu hebben gekozen anders geweest en volgend jaar zal het ook weer iets anders zijn", liet Egginton optekenen. "Ten opzichte van dit jaar een beetje meer. Ten opzichte van een aantal voorgaande jaren, waarschijnlijk ongeveer dezelfde [hoeveelheid]. Uiteindelijk is er een fictieve waarde-afweging voor klantenteams. Dus als je onderdelen gaat kopen van teams, moet je het budget in de gaten houden. Maar we maximaliseren wat voor ons beschikbaar is, want we proberen zo veel mogelijk te doen."