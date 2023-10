AlphaTauri zwakt verhalen over Red Bull-kloon voor 2024 af

Vanwege een reorganisatie bij AlphaTauri, die eerder dit jaar door de eigenaars van de energiedrankjes is overeengekomen, is het team gedwongen om nauwere banden aan te gaan met Red Bull in een poging om de competitieve kansen onder een nieuwe identiteit te verbeteren. Deze verschuiving zorgt er uiteindelijk voor dat meer aero-personeel in het Verenigd Koninkrijk zal worden gestationeerd in een nieuwe faciliteit die in de steigers staat en dat er meer onderdelen van zusterteam Red Bull zullen worden afgenomen voor de bolide van 2024.

Door deze toegenomen synergie met Red Bull lijkt de deur open te staan voor AlphaTauri om als het ware met een exacte kopie van de RB19 te racen. Technisch directeur Jody Egginton geeft echter aan dat zijn team het niet zo ver zal laten gaan en dat de hoeveelheid onderdelen die zij overnemen van Red Bull niet veel zal verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. "Sinds we in 2019 zijn begonnen met deze synergie, zijn de onderdelen die we van het menu hebben gekozen anders geweest en volgend jaar zal het ook weer iets anders zijn", legt Egginton uit. "Ten opzichte van dit jaar een beetje meer. Ten opzichte van een aantal voorgaande jaren, waarschijnlijk ongeveer dezelfde [hoeveelheid]. Uiteindelijk is er een fictieve waarde-afweging voor klantenteams. Dus als je onderdelen gaat kopen van teams die leveren, moet je het budget in de gaten houden. Maar we maximaliseren wat voor ons beschikbaar is, want we proberen zo veel mogelijk te doen."

Aangemoedigd

Hoewel de nauwere samenwerking tussen de twee zusterteams nog voor krantenkoppen zorgde aan het begin van het jaar, stelt Egginton dat er niets drastisch is veranderd in de processen van het team. "Ik heb wel eens gelezen hoe het via de pers wordt gecommuniceerd, maar het komt erop neer dat er drie soorten regels zijn: sportieve, technische en financiële. Het hoofdkwartier [van Red Bull] zegt: maximaliseer wat je kunt doen. Het is om verschillende redenen iets meer openbaar geworden de afgelopen tijd en we worden aangemoedigd om alle gebieden te verkennen. Maar er zijn dingen die we niet kunnen overnemen. Het is een beetje meer een ding geworden. We zijn minder competitief, dus mensen zeggen: 'Jullie zijn niet snel genoeg, wat doen jullie?' In 2020 en 2021, toen de auto competitief was, werd er niet echt over gesproken. We pakten wat Red Bull-onderdelen, het zij zo. Dus ja, we worden aangemoedigd, maar het is niet echt een geval van controle. Maar het is goed om te weten dat de jongens op het hoofdkwartier achter ons staan en beide teams aanmoedigen om echt het maximale uit de reglementen te halen."

Of AlphaTauri in 2024 beschikt over onderdelen van de huidige RB19 of de 2024-bolide van Red Bull, is nog niet bekend. Egginton zegt dat er nog geen beslissing is genomen. Wel is zijn team ver op weg met het eigen chassis. "Ons aerodynamisch concept is niet heel anders dan dat van anderen, ook al hebben wij niet de best presterende auto van het veld", aldus de technisch directeur. "We weten welke kant we op willen gaan. Dan heb je nog optimalisatie en andere zaken, maar we zijn voornamelijk aero-gedreven. Het chassis zal dus wezenlijk anders zijn, maar qua conceptverandering weten we welke kant we op willen. We zitten redelijk op één lijn met de richting die andere teams op gaan. We moeten alleen succesvoller zijn in het behalen van die doelstellingen."