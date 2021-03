Red Bull komt op Imola met updatepakket

Max Verstappen werd in de Grand Prix van Bahrein weliswaar nipt verslagen door regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, maar de snelheid van de nieuwe RB16B was het gehele weekend veelbelovend. In Milton Keynes is men er inmiddels van overtuigd: dit jaar kan er echt meegedaan worden om de wereldtitel. Rivaal Mercedes erkende na de openingsrace al dat, hoewel Hamilton de race won, Red Bull op alle vlakken een voorsprong heeft. De werkgever van Verstappen en Sergio Perez wil die voorsprong de komende race behouden en liever zelfs uitbreiden en komt met een agressief updateprogramma.

Red Bull chief engineer Paul Monaghan zegt daarover: “Sommige ontwikkelingen zitten al in de pijplijn voor Imola, en de daaropvolgende races komt nog meer. Het is nu dus een tweeledige strijd. We gaan zo veel mogelijk performance toevoegen aan de wagen voor Imola. We hebben ons lot in eigen hand en we hebben geen invloed op wat Mercedes, McLaren, Ferrari en alle andere teams willen doen. Dus we moeten gefocust blijven.”

Mercedes erkende dat de RB16B op geen enkel vlak minder is dan de W12. Met name in de snelle bochtensecties was Verstappen afgelopen raceweekend een klasse apart. Ondanks de positieve voortekenen verwacht het Britse team dat er nog altijd ruimte voor verbetering is. “We hebben enkele gebieden geïdentificeerd waarop de wagen verbeterd kan worden. We zullen ons daarop concentreren”, aldus Monaghan. “We hebben geen invloed op de anderen. We moeten dus onze auto ontwikkelen en waterdicht maken.”

Wereldtitel win je niet in Bahrein of Imola

Gezien het kleine verschil met rivaal Mercedes, en de lengte van het aankomende seizoen, zal men in Milton Keynes de wagen continu moeten blijven verbeteren. Daarvan is Monaghan en zijn team zich ook bewust: “Het draait niet allemaal om Imola. Als we daar winnen kunnen we niet zeggen: “Ah, nu zijn we wereldkampioen’. Dat gaat niet gebeuren. Het wordt een lange strijd in een lang seizoen. De strijd wordt niet gewonnen of verloren in Bahrein. We zijn allemaal teleurgesteld maar we beschikken over een snelle auto, we hebben fantastische coureurs, een goed team en iedereen is zich ervan bewust dat we het hele seizoen de uitdager zullen zijn.”

