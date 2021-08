Sinds de aankondiging van de Formule 1-terugkeer naar Zandvoort hebben milieuorganisaties er alles aan gedaan om de race te dwarsbomen. De ene na de andere aanklacht werd ingediend, wat resulteerde in diverse rechtszaken. Keer op keer stelde de rechter de organisatie van de Dutch Grand Prix in het gelijk. Vandaag gebeurde dat voor de laatste keer.

Nadat eind augustus bekend werd dat het kabinet goedkeuring gaf voor de organisatie van de race onder de huidige coronamaatregelen, werd er door Mobilisation for the Environment een kort geding aangespannen. De milieuorganisatie claimde dat er tijdens het GP-weekend te veel stikstof uitgestoten zou worden, waar in de vergunning niet voldoende rekening mee gehouden zou zijn. De organisatie realiseerde zich dat het te kort dag was om het gehele evenement af te blazen, dus men kon ook leven met een uitgekleed raceweekend zonder publiek en zonder bijprogramma.

De rechter oordeelde daar anders over, onder meer omdat er nog een bodemprocedure loopt naar de verwachte stikstofuitstoot. "Nu het oordeel over de rechtmatigheid van de verleende vergunning in de bodemprocedure nog volledig open ligt, laat de voorzieningenrechter de belangenafweging in het voordeel van Circuit Zandvoort uitvallen", aldus de rechtbank in de uitspraak. "De voorzieningenrechter ziet daarom onvoldoende ruimte voor een gehele of gedeeltelijk schorsing van de vergunning."

Bij het besluit houdt de voorzieningenrechter rekening met het feit dat de meeste organisatorische kosten voor de GP al gedaan zijn: "Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort."

Daarmee staat het licht definitief op groen voor de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar. Komend weekend is er dus ook gewoon publiek welkom bij de Formule 1-race, de aanwezige toeschouwers kunnen dan ook gewoon genieten van een interessant programma rondom de F1-actie.