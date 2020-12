Vandoorne bedankt Mercedes na ‘unieke testkans’ in Abu Dhabi

Voor het eerst sinds zijn laatste race in dienst van McLaren, de Grand Prix van Abu Dhabi van 2018, mocht Stoffel Vandoorne dinsdag plaatsnemen in een Formule 1-bolide. Daar waar de MCL33 geen wonderbolide was, mocht hij vandaag dus instappen in de wagen die dit jaar met overmacht beide wereldtitels binnenhaalde. Dat deed hij tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Fernando Alonso klokte de snelste tijd van de dag, maar Vandoorne gaf weinig op de Renault-coureur toe. In totaal reed hij 82 ronden met een 1.36.840 als snelste rondetijd. Achter Alonso en Formule E-teamgenoot Nyck de Vries, die ook namens Mercedes in actie kwam tijdens de test, noteerde hij de derde tijd.

“Ik wil het team bedanken dat ze mij deze kans wilden geven”, zei Vandoorne na afloop van de testdag in een video op het Twitter-kanaal van Mercedes. Hij beseft dat hij zich in een bijzondere positie bevond. “Kansen om zoals vandaag in een kampioensauto te rijden krijg je niet vaak. Dat is heel uniek. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het was een geweldige dag waarop ik veel ronden heb kunnen rijden. Ik eindigde ’s ochtends bovenaan, maar ik moest de middag iets eerder afbreken om naar een PR-evenement op het vliegveld te gaan. Dat hoort erbij. Desalniettemin ben ik heel blij met de dag die ik in de auto heb gehad en ik kijk uit naar de volgende kans.”

Naast zijn vaste zitje in het fabrieksteam van Mercedes in de Formule E is Vandoorne ook de reservecoureur van de Duitse fabrikant in de F1. De 28-jarige coureur leek anderhalve week geleden voor het eerst sinds 2018 zijn opwachting te kunnen maken in een F1-race, nadat vaste coureur Lewis Hamilton werd geveld door het coronavirus. Mercedes koos er echter voor om Williams-coureur George Russell, die ook onderdeel is van het opleidingsprogramma van het merk, over te hevelen. De teleurstelling over de gemiste kans kon Vandoorne op dat moment nauwelijks onder stoelen of banken steken.