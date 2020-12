Vandoorne: "Respecteer keuze van Mercedes, maar het doet wel pijn"

Vandoorne is op papier één van de reservecoureurs van het Formule 1-team van Mercedes, maar die functieomschrijving bleek na de coronabesmetting van Lewis Hamilton weinig waard. Zo werd hij weliswaar ingevlogen na afloop van zijn Formule E-test in Valencia, hetgeen sowieso al de bedoeling was, maar hij mag dit weekend niet aan het stuur van de W11 draaien.

Vandoorne stelt zich professioneel op, maar heeft via sociale media wel zijn teleurstelling kenbaar gemaakt. "Allereerst wil ik Lewis Hamilton een spoedig herstel wensen. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer in de auto zit, want niemand kan hem echt vervangen." De zevenvoudig wereldkampioen zit momenteel in zelfisolatie en het is nog niet bekend of hij volgende week wel weer acte de présence kan geven voor de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi.

"Verder ben ik natuurlijk teleurgesteld dat ik aankomend weekend niet de kans krijg om zelf voor Mercedes F1 te rijden. Nadat ik dit jaar naar alle Formule 1-races ben gegaan en er ook zoveel tijd in heb geïnvesteerd, bijvoorbeeld om er fysiek klaar voor te zijn, doet dit best wel pijn." Mercedes heeft zijn functie eigenlijk terzijde geschoven en met Russell voor de toekomst gekozen. "Aan de andere kant respecteer ik de keuze om George Russell in de auto te zetten wel. Hij is een buitengewoon goede coureur en verdient deze kans volledig."

Desondanks ziet Vandoorne een mooie kans op zijn eerste F1-podium en misschien nog wel meer in rook opgaan. "Maar momenten als deze maken mij alleen maar gemotiveerder en ik kan jullie verzekeren dat ik mezelf voor de volle honderd procent zal blijven geven. Verder wil ik iedereen bedanken voor de ondersteunende berichten, dat is echt fantastisch om te zien."

