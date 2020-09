Nieuwe motorproblemen Verstappen ‘teleurstellend’ voor Honda

De allereerste Formule 1-race op Mugello was er een met twee gezichten voor Red Bull Racing en Honda. Na de eerste ronde was het team vaandeldrager Max Verstappen al kwijt, nadat hij door een motorprobleem terugviel en vervolgens in het chaotische middenveld van de baan werd getikt. Anderzijds reed Alexander Albon een zeer solide race, die hij bekroonde met zijn eerste podiumfinish in de Formule 1. Achter beide Mercedes-coureurs werd de Britse Thai keurig derde. Dat stemt Honda tevreden, zo laat technisch directeur Toyoharu Tanabe weten.

“De eerste Toscaanse Grand Prix was chaotisch, met twee keer een code rood. Ten eerste onze felicitaties aan Alex voor zijn eerste podiumplaats in de Formule 1”, zei Tanabe in zijn nabeschouwing op de race op Mugello. “Hij reed heel goed en toen het aankwam op een sprint van dertien ronden aan het einde, maakte hij een heel goede inhaalactie op Ricciardo om op te schuiven naar de derde positie.”

Verstappen had dus minder geluk. Hij kwam goed weg en leek zich voorbij Hamilton te rijden, totdat een probleem met zijn krachtbron ervoor zorgde dat hij ver terugviel. In het gedrang van de middenmoot raakte hij betrokken bij een botsing met vier auto’s, die voor zowel de Nederlander als AlphaTauri-coureur Pierre Gasly het einde betekende. “Max verloor na de start veel plaatsen vanwege een motorprobleem en werd daarna uitgeschakeld bij een botsing in het middenveld, die ook een einde maakte aan Pierre’s race”, zei Tanabe.

Het technische hoofd van Honda vervolgt door te stellen dat het onderzoek naar de problemen al begonnen is. “Hoewel we blij zijn met Alex’ eerste podiumplaats, is het heel teleurstellend dat we een motorprobleem hadden met Max, vooral omdat hij vanaf de vrijdag heel goede snelheid leek te hebben”, vervolgt Tanabe. “We zijn in de fabriek al begonnen met het analyseren van het probleem en we zullen een grondige analyse uitvoeren om de kern van het probleem te vinden, zodat we in goede vorm aan de tweede helft van het seizoen beginnen.”