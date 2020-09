Albon geeft seconde toe op Verstappen: “Gat is beetje verwarrend”

Red Bull Racing had het op vrijdag en op zaterdagochtend niet gemakkelijk op het Sochi Autodrom, en lang verwachtte Max Verstappen dat het lastig zou worden om zich bij de eerste drie te rijden in de kwalificatie. Dat lukte de Nederlander uiteindelijk met verve, want een ijzersterke ronde bracht hem uiteindelijk op de tweede startpositie. Alexander Albon had het daarentegen een stuk lastiger. Hij noteerde in Q3 slechts de tiende tijd en gaf maar liefst 1,1 seconden toe op zijn teamgenoot.

Waar dat gat vandaan komt, daar had Albon na de kwalificatie niet echt een antwoord op. “Ik weet het niet echt eerlijk gezegd, we proberen er nu naar te kijken. Het voelde niet verkeerd in Q1 en Q2, en het leek als mensen rond mij een sprong maakten. Ik had het niet helemaal, en ik had ook niet het gevoel dat er veel meer in zat. Ik krab me een beetje achter de oren, omdat de ronden die ik reed niet slecht voelden. Natuurlijk zijn er plekken waar ik hier en daar wat tienden had kunnen vinden, maar het gat is best groot. Dat is een beetje verwarrend, en we hebben werk te doen.”

Op vrijdag probeerden Verstappen en Albon verschillende afstellingen uit tijdens de vrije training, waarbij geëxperimenteerd werd met de hoeveelheid downforce. Op die manier wilde het team iets maken van het weekend in Sochi, dat traditioneel niet het beste circuit is voor Red Bull Racing. Gevraagd door Motorsport.com of ze in de kwalificatie dezelfde afstelling gebruikten, zei de Britse Thai: “Er waren wat kleine verschillen. Max reed met iets minder downforce. Je kan het absoluut zien in de topsnelheden, maar hij had als het goed is ook een kleine slipstream van Valtteri [Bottas].”

Volgens Albon heeft het na de derde vrije training weinig zin om de hoeveelheid downforce van de auto nog te veranderen. “Ik denk dat het heel lastig is om veel te veranderen, vooral voor de kwalificatie. Zodra je gesetteld bent in VT3 wil je dat niveau aan downforce behouden, omdat het natuurlijk wat tijd kost om eraan te wennen. Wij reden met iets meer [downforce]. Maar dat was gewoon het verschil.”