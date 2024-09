Het RB F1 Team rijdt in het Grand Prix-weekend in Singapore in een speciale ‘denim livery’, ontworpen door teamsponsor en kledingmerk Hugo. De auto beschikt over een lichtblauw, stonewashed denim look op de neus en de sidepods. Dit wordt gecontrasteerd door donkerblauwe denim kleuren rond de endplates, bovenop het chassis en langs de flanken. Middels een getekende naad worden beide patronen aan elkaar verbonden. Het gebruikelijke metallic blauw en zilver blijft behouden rond de cockpit, halo en motorkap. Het teamlogo is met een leer-effect te zien op de neus en endplate van de achtervleugel. Fans van de BAR-livery uit 1999 kunnen hun hart ophalen met de terugkeer van een rits bovenop de sidepods. Het denim motief zal ook terugkomen in de pitbox van het team, terwijl Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda worden uitgerust in een speciaal racepak.

De keuze van RB om met een speciale kleurstelling in actie te komen is ietwat ironisch. Enkele uren eerder kon Motorsport.com namelijk melden dat grote broer Red Bull Racing besloten heeft om de speciale liveries die gepland stonden voor Singapore en Austin te schrappen. Het team kwam tot de conclusie dat de speciale verflaag 1 kilogram aan extra gewicht opleverde, wat neerkomt op 0,03 seconde per ronde. Gezien de spannende strijd met McLaren en Ferrari werd besloten de marketingactie te schrappen. RB, dat met Haas in gevecht verwikkeld is om P6 bij de constructeurs, houdt wel vast aan de speciale Hugo-kleuren.

Hugo maakt deel uit van het modemerk Hugo Boss en is sinds de start van 2024 sponsor van RB F1. In de wintermaanden werd gefluisterd dat het Duitse merk interesse had om na de rebranding van AlphaTauri als hoofdsponsor op te treden, maar koos uiteindelijk voor een kleinere rol. Het zustermerk Boss is zichtbaar op de wagens van Aston Martin.