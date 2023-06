Haas F1 maakte in 2016 haar debuut in de Formule 1 en met name in de eerste jaren leek er wat vooruitgang te zijn, met de vijfde plaats bij de constructeurs in 2018 als hoogtepunt. Sindsdien is het Amerikaanse team van Gene Haas steeds weer in de achterhoede te vinden. Vorig jaar begon Haas sterk, maar gedurende het seizoen viel het team hard terug. Dit seizoen worstelt het team om punten te scoren, wat resulteert in de achtste plaats bij de constructeurs na de eerste acht races van het seizoen.

In Spanje werd op pijnlijke wijze al duidelijk dat de VF-23 niet de beste auto is en dat deze met name op het gebied van bandenslijtage worstelt. Nico Hülkenberg verraste in Canada door de tweede tijd te noteren in de kwalificatie, maar hij moest van de vijfde plaats komen door een gridstraf. Ook op het Circuit Gilles Villeneuve maakte de Duitser, net als teamgenoot Kevin Magnussen, geen schijn van kans om die positie vast te houden. Hij viel terug en eindigde op de vijftiende plek. Magnussen verloor veel tijd door het incident met Nyck de Vries in bocht 3 en kwam als zeventiende over de streep.

Volgens oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher wordt het daarom tijd voor veranderingen bij Haas. De Duitser, die zich regelmatig kritisch uit over Haas - mede door de behandeling van neef Mick Schumacher in zijn twee seizoenen bij het team - stelt dat het team 'te veel tekortkomingen' heeft. "Nico Hülkenberg had opnieuw een matige race na een sterke kwalificatie", schrijft Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Dit is erg frustrerend voor hem. Zowel hij als Kevin Magnussen heeft het potentieel om in de punten te eindigen, maar het Haas-team heeft te veel tekortkomingen. Ze hebben een punt bereikt waarop ze moeten nadenken over wat er moet worden veranderd en geherstructureerd. Haas staat momenteel helemaal onderaan en dat kan geen langdurige situatie zijn."

In Canada gaf teambaas Guenther Steiner te kennen dat hij tevreden is met het werk van Hülkenberg en Magnussen, die hoogstwaarschijnlijk ook in 2024 zullen racen voor Haas. Ook Hülkenberg ligt dus een jaar langer in de F1 in het vooruitzicht. "Maar de vraag is: wat kan Haas hem bieden?", bekijkt Schumacher het vanuit het perspectief van de coureurs. "Als ik hem was, zou ik eerst willen horen welke stappen er worden genomen om de situatie te verbeteren. Want één ding is duidelijk: als alles blijft zoals het is - ook qua personeel - dan zal er niet veel veranderen."

