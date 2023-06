Haas verwacht in 2024 vast te houden aan Hülkenberg en Magnussen

Kevin Magnussen keerde vorig jaar terug bij Haas nadat hij jarenlang voor het team had gereden, maar net als Romain Grosjean moest plaatsmaken voor twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Laatstgenoemde verloor vorig jaar zijn F1-zitje, wat de terugkeer van Magnussen mogelijk maakte. Dit jaar kwam Nico Hülkenberg terug als fulltime coureur in de Formule 1. De Duitser verving landgenoot Schumacher, die vanwege tegenvallende prestaties en de hoeveelheid crashes niet aan een derde jaar mocht beginnen bij het team van Gene Haas.

Voorlopig lijken de veranderingen van de afgelopen twee jaar zich uit te betalen. De ervaren Hülkenberg en Magnussen moesten Haas F1 direct naar voren helpen. Hülkenberg heeft zijn waarde in de eerste races al bewezen voor teambaas Guenther Steiner. Hülkenberg pakte zes van de acht punten die het team tot nu toe heeft gescoord. Gevraagd of Haas naar andere coureurs kijkt voor 2024, laat Steiner weten dat hij 'tevreden' is met zijn huidige rijdersduo en hij hoopt dat het team binnenkort de knoop zal doorhakken over hun toekomst. Hij geeft bovendien aan dat hij de technische samenwerking met Ferrari graag voortzet.

"Voor wat betreft de coureursmarkt, denk ik dat we op dit moment tevreden zijn met wat we hebben", zegt Steiner. "Uiteraard willen we zo snel mogelijk onze coureurs bekendmaken zodat we niet zoals vorig jaar zo lang moeten wachten en ik jullie steeds moet vertellen dat het de volgende race wel komt. Dat wordt saai!", grapt de Haas-teambaas. "Voor wat betreft Ferrari zie ik op de korte tot middellange termijn geen reden om iets te veranderen. Dat je een jaar als dit hebt, betekent niet meteen dat je naar iets anders moet overstappen."

Haas heeft dit jaar in de VF-23 een prima auto voor de zaterdag, maar is net als Ferrari op de zondag een stuk minder competitief - mede door het snelle verloop in grip in de banden. Dat het team ervaren coureurs als Hülkenberg en Magnussen heeft, is volgens Steiner een goede uitkomst. Zij helpen het team namelijk met het vinden van de juiste oplossingen voor de problemen met de huidige bolide. "Nico is erg openhartig over het probleem. Ik vind het goed dat we zo openlijk over dit probleem spreken. We proberen niks te verbergen, het is heel open. Iedereen probeert uit te zoeken wat ze kunnen doen om meer te weten te komen over wat er aan de hand is", aldus de Zuid-Tiroler.