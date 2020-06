Racing Point: Reparaties duren langer door corona-protocollen

Lance Stroll kwam woensdag met de RP20 in actie voor een promotioneel evenement of filmdag waarop 100 kilometer gereden mocht worden. Racing Point greep de gelegenheid ook aan om voorbereidingen te treffen op de start van het seizoen door te oefenen met social distancing en het werken met de vereiste beschermende kleding. Green verwacht dat zijn team door de nieuwe voorschriften voor een ‘echte uitdaging’ staat, want de voorschriften leiden ertoe dat bepaalde klussen aan de auto langer gaan duren.

“Het verandert uiteindelijk de tijd die het kost om bepaalde klussen aan de auto te doen. Bepaalde dingen duren nu langer en dat moeten we managen”, zei Green. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn de beschikbare tijd en de avondklok. “Dus nu moeten we kijken naar hoe lang het duurt om de onderdelen op de auto te vervangen of aan te passen die we normaal zouden doen. Dat moeten we opnieuw plannen, zodat we ervoor zorgen dat we doen wat we moeten doen tijdens een weekend en niet tegen de regels van de avondklok ingaan. Dat is een belangrijk onderdeel van wat we gisteren geleerd hebben.”

Meer focus op betrouwbaarheid

Een van de zaken die volgens Green lastiger wordt voor de teams is het wisselen van een krachtbron. “We hopen niet dat we gehaast een wissel moeten doorvoeren, dat staat vast! Ik verwacht dat het wisselen van een motor nu twee keer zo lang duurt”, schat Green. Dat is het gevolg van de protocollen, die een beperking opleggen aan hoeveel mensen tegelijk aan een auto mogen werken. Dat heeft weer gevolgen voor de snelheid van de wissel en het technische hoofd van Racing Point denkt dat het een serieuze uitdaging wordt om motoren te wisselen tussen de twee vrije trainingen op vrijdag of tussen de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag.

Green vermoedt ook dat dit gaat leiden tot een verschuiving in de focus van de teams. Omdat wijzigingen doorvoeren langer duurt, moet alles betrouwbaar zijn en zo soepel mogelijk verlopen. “Het is zaak dat de auto op een correcte en robuuste manier gebouwd is, zodat we geen dingen hoeven te veranderen die we normaal ook niet willen veranderen. Betrouwbaarheid wordt dus een sleutelfactor in het soepel laten verlopen van alles. Als je een groot betrouwbaarheidsprobleem tegenkomt, dan zorgt dat voor druk op het team om onderdelen op tijd gerepareerd of aangepast te hebben.”

Voor coureurs Stroll en Sergio Perez geldt dat zij nog voorzichtiger moeten zijn met het oog op incidenten, benadrukt Green. “We hebben twee coureurs die zich bewust moeten zijn dat het mogelijk langer duurt om schade te repareren als ze tijdens een training van de baan gaan. Ik denk dat ze zich daar wel bewust van zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper