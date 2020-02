Racing Point neemt ‘groot risico’ met aero-kopie Mercedes

De nieuwe RP20 verscheen woensdag voor het eerst op de baan in Barcelona en toonde opvallend veel gelijkenissen met de W10 van Mercedes. Volgens Green moest het team de afgelopen winter iets doen om meer snelheid te vinden, men dacht bovendien weinig te winnen met het doorzetten van de eigen filosofie. Met het kopiëren van de Mercedes W10 nam Racing Point dus een flinke gok.

“We hebben onze inspiratie gehaald uit de snelste wagen van vorig jaar”, zei Green in gesprek met Motorsport.com. “Waarom zouden we dat niet doen? We zitten in de positie dat we hun versnellingsbak (de 2019-versie) gebruiken. We hebben dezelfde motor en de versnellingsbak is ontworpen met het oog op bepaalde aerodynamische overwegingen. We hadden een wagen die goed genoeg was voor de zevende plaats in het kampioenschap. We hebben dit reglement nog een jaar, de ontwikkelingen die we zagen rond de hoge rake zou ons niet zoveel opleveren. Dit was het risico wel waard. Het is een groot risico. We gaan niet kijken naar de langzaamste wagen op de grid, maar waar begin je als je de snelste wagen van de grid wilt evenaren. Daar zijn we wel mee begonnen. Als het werkt, dan werkt het. Als het niets is hebben we een jaar verloren, maar ik denk niet dat we dan iets anders hadden kunnen doen. De nadelen om het niet te doen waren veel groter.”

Volgens Green was het vooral belangrijk om de aanpak van Mercedes zo goed mogelijk te begrijpen. “Dat is het moeilijke. We moesten erop vertrouwen dat het team wist waar ze mee bezig waren, dat is het risico. Het grote risico. Ik denk dat ons team in Brackley geweldig werk heeft gedaan om te begrijpen hoe alles werkt en gemaakt moet worden. We zijn onze eigen zaken ook niet vergeten, het blijft toch een Racing Point-wagen. Tot nu toe is het allemaal heel erg bemoedigend.”

Gevraagd of de gepresenteerde wagen in Barcelona nog veel gaat veranderen voor de eerste race in Australië, zei Green: “Je gaat een flink deel zien, maar we gaan voor Melbourne ook nog wat significante veranderingen doen. Dat moet de grote stap worden. Misschien komt er dit seizoen nog een grote stap, we moeten zien hoe het gaat. Wij richten ons natuurlijk ook op 2021.”

Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?

Met medewerking van Adam Cooper