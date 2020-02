Racing Point kopieert de W10: "Logischer dan Red Bull volgen"

Vooral de neus, voorvleugel, wielophangingen en sidepods lijken één op één gekopieerd van de Duitse tekentafel. Niet gek, als je weet dat Racing Point sinds afgelopen seizoen gebruik maakt van de windtunnel van Mercedes. “We werken sinds mei vorig jaar bij Mercedes. Het lijkt me dan ook logischer dat we hun concept volgen dan dat we een Red Bull nabouwen. Alles instrumenten en testprocedures in de Mercedes-tunnel zijn op dit concept afgestemd”, aldus technisch directeur Andy Green tegen Auto, Motor und Sport.

Mercedes levert al jaren motoren aan Racing Point en ook de versnellingsbakken en hydraulische systemen kwamen al wat langer uit het schap van de Zilverpijlen, maar de samenwerking is het afgelopen seizoen dus nog verder geïntensiveerd. Zo zijn ook de wielophangingen rechtstreeks afkomstig uit Brackley.

Hoewel zo’n eerste testdag nog niets zegt, lijkt het concept te werken: Sergio Perez was vanochtend al regelmatig bovenaan de tijdenlijst te vinden en staat op het moment van schrijven derde, achter beide Mercedessen.