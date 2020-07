Racing Point zal loyaliteit Perez niet vergeten bij keuze voor 2021

In principe is Racing Point al voorzien van rijders voor 2021. Perez heeft een doorlopend contract en Lance Stroll lijkt als 'zoon van' verzekerd van zijn F1-toekomst. Geen reden tot verandering zou men zeggen, ware het niet dat er met Vettel een viervoudig wereldkampioen op de markt is en dat Racing Point één van zijn weinige opties lijkt. Een buitenkansje dus. Doordat er een (afkoop-)clausule in het contract van Perez zit, kan de formatie uit Silverstone de Mexicaan bovendien inruilen voor Vettel.

Racing Point weegt loyaliteit van Perez mee

In theorie kan het, maar of het chique te noemen valt, is een tweede aspect. Des te meer doordat Perez medio 2018 zijn nek heeft uitgestoken toen de toekomst van Racing Point - toen nog Force India genaamd - aan een zijden draadje hing. Perez is financieel loyaal geweest aan het noodlijdende team, maar ook op persoonlijk vlak door een jaar later zijn contract meteen te verlengen tot en met 2022. Die zetten zijn mede door het sponsorgeld dat Perez vanuit Mexico meebrengt belangrijk gebleken om de continuïteit van het team te waarborgen.

Dankzij het consortium onder leiding van Lawrence Stroll staan financiële overwegingen nu niet meer bovenaan het lijstje bij een rijderskeuze, maar dat betekent niet dat men de hulp van Perez in zware tijden is vergeten. "Sergio is altijd heel loyaal richting ons geweest. Hij zit al lange tijd bij het team, is een goede racer en kan goed overweg met de mensen in ons team. Hij werkt bovendien erg goed samen met Lance en helpt Lance echt verder. Dat zijn allemaal aspecten die meewegen", reageert Szafnauer op een vraag van Motorsport.com.

'Stroll ontwikkelt zich lovenswaardig'

Desondanks is Perez er niet helemaal gerust op dat hij kan blijven. Tijdens de persconferentie in Hongarije durfde hij niet keihard te zeggen 'ja, ik blijf' en gaf hij juist aan al door een ander F1-team te zijn benaderd. Als Racing Point Vettel graag wil hebben, weet Perez namelijk wel wie het kind van de rekening wordt. "Volgens mij is de keuze heel duidelijk als er iemand moet gaan. Ik ben zelf ook vader en zou mijn eigen zoon zeker niet uit het team zetten", aldus Perez tegenover Movistar+ F1.

Dit past bij het beeld dat Stroll junior in de Formule 1 zit dankzij zijn vader, al is dat volgens teambaas Szafnauer te kort door de bocht. In Hongarije heeft de Canadees weer laten zien wel degelijk een aardig potje te kunnen sturen, zeker in verraderlijke omstandigheden. "Het afgelopen weekend was precies wat Lance nodig had voor het vertrouwen. Wij hebben altijd al geweten dat hij het talent en de snelheid heeft, maar dit helpt voor zijn eigen besef." Szafnauer is sowieso erg tevreden over de ontwikkeling die Stroll in de voorbije jaren heeft doorgemaakt. "Hij heeft de dingen snel opgepikt, moet ik zeggen. Nu kun je zien dat er goede prestaties volgen. Ik weet ook zeker dat we het laatste nog niet van hem hebben gezien."

Met medewerking van Jonathan Noble