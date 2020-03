Racing Point verwacht 'zeer grote uitdaging' met banden in 2020

Na afloop van de bandentest in Abu Dhabi afgelopen december, waar de prototype banden voor 2020 getest werden, kozen de teams unaniem voor het vasthouden aan de constructie en de compounds uit 2019. De teams en coureurs hebben dus de nodige kennis over de banden van Pirelli, maar Green verwacht niet dat de situatie met de banden er eenvoudiger op wordt. De technisch directeur van Racing Point voorziet dat de teams moeite gaan krijgen, onder meer doordat de bandenspanning veranderd wordt met het oog op de steeds sneller wordende auto’s.

“Ik denk dat de banden een steeds grotere uitdaging worden”, vertelde Green in antwoord op een vraag van Motorsport.com over de impact die het gebruiken van dezelfde banden heeft op het nieuwe seizoen. “Terwijl de belasting van deze auto’s groter wordt, en omdat we in de basis met dezelfde band en constructie zitten, denk ik dat het voor ons een stuk lastiger wordt om met deze banden te rijden.”

“Dat zeggen we op dit moment al, en ik denk dat het alleen nog maar lastiger wordt door de richtlijnen die uit gaan komen rond de manier waarop we de banden kunnen gebruiken”, vervolgt Green, die er dus vanuit gaat dat de situatie met de banden in 2020 lastiger wordt dan in 2019. “Dat geldt voor ons [Racing Point] absoluut. Hoewel de constructie en de compounds hetzelfde zijn gebleven, zijn de auto’s wel verder ontwikkeld. Dat is fundamenteel gezien dan ook de uitdaging. Ik denk dat één ronde nog relatief ongecompliceerd is, maar over een lange afstand is het een zeer, zeer grote uitdaging.”

Lewis Hamilton toonde zich tijdens de wintertest in Barcelona al zeer kritisch op de banden van Pirelli. De bandenleverancier zag dat de teams de voor 2020 ontwikkelde constructie en compounds verwierpen, maar ook met het rubber uit 2019 kon de regerend wereldkampioen dus niet bekoren tijdens de twee testweken. “Ze pompen ze nu harder op, maar dat is niet geweldig. Vorig jaar was het prima, maar nu zijn ze veel te hard”, verklaarde Hamilton. “Ik denk dat we moeten zorgen dat we altijd met de beste technologie werken, ook wat betreft de partners. We blijven pushen om de banden beter te maken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble