Hoewel de Franse fabrikant een sterk tempo liet zien aan het begin van dit F1-seizoen, heeft zowel Fernando Alonso als ploegmaat Esteban Ocon al te maken gehad met motorproblemen. Tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië ging de waterpomp in de auto van de Spanjaard kapot en voor de start van het Grand Prix-weekend op Imola werd uit voorzorg de power unit van Ocon vervangen. De focus van Alpine ligt vooral op de snelheid van de krachtbron en niet op de betrouwbaarbeid, dat liet CEO Laurent Rossi nog voor de start van het F1-seizoen weten. De problemen suggereren dat de renstal hier toch iets te ver mee is doorgeschoten, al spreekt het team dit tegen.

Volgens Bruno Famin, chef van de motorenafdeling van Renault, komen de problemen meer door het fenomeen porpoising en niet door een ontwerpfout. Diverse componenten krijgen volgens hem flink op hun donder door het gehobbel met de nieuwe generatie auto's. "Ik denk dat het nieuwe chassis en de nieuwe aerodynamica een nieuw niveau aan beperkingen met zich meebrengt", zegt Famin tegen Motorsport.com. "De auto's liggen laag en zijn zeer stijf. De problemen die wij hadden kwamen niet van de interne verbrandingsmotor (ICE), maar van de componenten rondom de ICE, dat had wel weer impact op de ICE. De ICE zelf werkt goed, we hebben hier nog geen enkel probleem mee gehad. We hebben naar aanleiding van Fernando's uitvalbeurt in Jeddah aan de FIA om een aanpassing van de waterpomp gevraagd. Dit is geaccepteerd en ook al toegepast in de motor van dit weekend."

Famin stelt duidelijk dat Alpine/Renault niet de enige renstal is met betrouwbaarheidsproblemen. "Alle fabrikanten sturen dergelijke verzoeken naar de FIA, dat is openbaar", gaat hij verder. "We zien dat we niet de enige zijn met dergelijk malheur. In een vier jaar durende bevriezing heb je geen keus dan voor de beste motor te gaan. De FIA accepteert geen enkele modificatie die invloed heeft op de prestaties, maar accepteert wel aanpassingen op het gebied van betrouwbaarheid."

De power unit die Alonso gebruikte in Saudi-Arabië werd uit voorzorg uit de roulatie genomen, maar Femin bevestigt dat deze inmiddels weer in de pool is opgenomen. De situatie met de krachtbron van Ocon is nog onduidelijk, dit komt doordat Renault door FIA-regels werd gehinderd bij de inspectie ervan. "Hier zijn we nog mee bezig", zegt Femin. "We willen dolgraag die power unit op de testbank zetten, maar dat mag niet volgens de FIA-reglementen. Zolang we dit niet kunnen doen, begrijpen we ook niet helemaal wat er mis is. We doen ons best zonder dat we hierbij de regels verbreken."