Problemen teisteren McLaren: "Hadden snelheid om Q3 te halen"

McLaren kijkt met weinig plezier terug op de eerste dag van de Oostenrijkse Grand Prix. Het team presteert dit jaar tot dusver wisselvallig en de eerste vrije training en kwalificatie op de Red Bull Ring waren weer uitschieters naar beneden. Lando Norris werd tijdens de eerste oefensessie geveld door een probleem, waardoor hij meer dan de helft van de sessie moest missen en uiteindelijk als laatste eindigde. Teamgenoot Daniel Ricciardo verging het niet veel beter: hij worstelde met een achtervleugel die niet naar behoren werkte, wat uiteindelijk tot de zeventiende tijd leidde. In de kwalificatie werd de Australiër vervolgens in Q1 uitgeschakeld, nadat hij de zestiende tijd reed.

Norris bood McLaren nog wel wat hoop door in Q1 binnen de top-tien te eindigen, maar ook zijn kwalificatie zou niet probleemloos verlopen. De Brit ging in Q2 meermaals van de baan, reed geen competitieve tijd en eindigde in die sessie als vijftiende en laatste. De hoofdoorzaak daarvan is dat de remmen niet naar behoren werkten, al weet Norris niet precies wat daar de oorzaak van is. "Ik weet niet precies wat het probleem is, maar ik vermoed dat het met de hydraulica of iets dergelijks te maken heeft. Het betekent dat de remmen niet werken zoals ze horen te doen, bijvoorbeeld de brake-by-wire", legde hij na afloop van de kwalificatie uit. De problemen speelden in Q1 al, al wist Norris toen toch nog een goede ronde te produceren.

"We hadden geluk kunnen hebben dat het één ronde lang wel werkte. Dat was in Q1 het geval en toen reed ik een goede ronde. Iedere keer dat ik in Q2 het rempedaal indrukte, ging het pedaal tot de vloer en ging de auto rechtdoor. Er was niet veel wat ik eraan kon veranderen, behalve eerder en minder hard remmen waardoor ik langzamer zou gaan. Het is zonde, want ik denk dat we de snelheid hadden om in Q3 te geraken, ondanks het missen van het meeste van VT1 door andere problemen. Al met al is het een frustrerende dag geweest. Ik denk dat we veel hoger hadden moeten staan dan waar we nu staan, maar dat is dus niet zo. We hebben echter nog een lang weekend om het goed te maken." Wel moet McLaren daarvoor aan de bak, want Norris ziet het niet zonnig in als hij de sprintrace op zaterdag en de race op zondag met het remprobleem moet aanvangen. "Het is in ieder geval niet iets waar ik mee kan racen. We moeten het dus voor zaterdag oplossen."

Voor Ricciardo past de kwalificatie in Spielberg binnen het patroon van het hele seizoen, waarin hij behoorlijk tegenvalt. Ook op de Red Bull Ring heeft de man uit Perth simpelweg niet het goede gevoel te pakken, waardoor de limiet opzoeken een lastige klus is. "Het is van alles een beetje", antwoordde hij op de vraag waardoor het gebrek aan vorm wordt veroorzaakt. "Het is niet zo dat we enorm tekortkomen in de snelle bochten of zoiets, het telt allemaal gewoon bij elkaar op. Ik weet niet of het met vertrouwen te maken heeft. Het is niet zo dat ik bang ben of niet weet wat ik moet doen als ik in een bocht aankom, maar meer het gevoel en het echt tot de limiet kunnen pushen. Soms ga je te ver, maar het op het randje balanceren is nog een onzekere factor."

Video: De problemen bij Norris tijdens de eerste training